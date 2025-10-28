Украинцы в 2025 году импортировали рекордное количество электрокаров на более миллиарда долларов

Спрос на электромобили в Украине бьет рекорды. Больше всего электрокаров завозят из Китая и США.

За 8 месяцев 2025 года в Украину импортировали 61,7 тыс. легковых электромобилей, что сразу на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

Всего в Украину ввезли электрокаров на 1,27 миллиарда долларов. Новых авто импортировали 14,6 тыс. единиц, что на 26% больше, чем в прошлом году. Их общая стоимость составляет 363,5 миллиона долларов.

Подавляющее большинство новых электромобилей (92%) завозится из Китая. На втором месте с огромным отставанием — Япония (3%), а на третьем — Германия (2%).

Подержанных электрокаров привезли 47,6 тысяч, то есть рост составил 62%. Их стоимость — 906,3 млн долларов.

Больше всего электромобилей с пробегом импортировали из США — 40% от общего количества. Второе место занимает Южная Корея (16%), а третье — Германия (15%).

Высокий спрос на электромобили в Украине за последние месяцы объясняется отменой льготной их растаможки с 1 января 2026 года. Недавно Верховная Рада поддержала продление льгот еще на год, однако глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев уверен, что этого не произойдет.

Также Фокус рассказывал, что на украинский рынок вышел семейный электрокроссовер Peugeot.