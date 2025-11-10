В Украине стремительно вырос спрос на подержанные авто: какие модели покупают чаще всего (фото)

Поддержите нас UA
авто с пробегом
Спрос на авто с пробегом в Украине вырос на 60% | Фото: autoua.net

Украинцы стали покупать значительно больше авто с пробегом. Наибольшим спросом пользуются подержанные Volkswagen и Tesla.

За октябрь 2025 года в Украине первую регистрацию прошли более 26,1 тыс. подержанных авто. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Фольксваген Гольф
Volkswagen Golf остается лидером в сегменте
Фото: Volkswagen

По сравнению с сентябрем рынок авто с пробегом вырос на 12%, а по сравнению с октябрем 2024 года — сразу на 60%. Средний возраст поставленных на учет авто — 8,2 года.

Бензиновые авто сохраняют лидерство в сегменте — их 44% от общего количества. Доля электрокаров составляет 30%, дизельных авто — 18%, гибридов — 5%, а авто с ГБО — 3%.

Tesla Model Y
Украинцы активно завозят подержанные Tesla Model Y
Фото: Tesla Motors

Самое популярное авто с пробегом в Украине неизменно — это Volkswagen Golf. Также высоким является спрос на электрокары Tesla.

Самые популярные подержанные авто в Украине за октябрь 2025 года:

  1. Volkswagen Golf — 1208 зарегистрированных авто.
  2. Tesla Model Y — 942 ед.
  3. Tesla Model 3 — 862 ед.
  4. Volkswagen Tiguan — 752 ед.
  5. Renault Megane — 730 ед.
  6. Audi Q5 — 726 ед.
  7. Nissan Leaf — 697 ед.
  8. Skoda Octavia — 665 ед.
  9. Nissan Rogue — 636 ед.
  10. Kia Niro — 551 ед.

Всего за 10 месяцев 2025 года украинцы впервые поставили на учет 207,9 тыс. авто с пробегом, что на 8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Ранее Фокус рассказывал о самых популярных новых авто в Украине. Среди них преобладают кроссоверы и электрокары.

Также мы писали, что в Украину в 2025 году уже импортировали рекордное количество электрокаров.