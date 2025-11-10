В Украине стремительно вырос спрос на подержанные авто: какие модели покупают чаще всего (фото)

Украинцы стали покупать значительно больше авто с пробегом. Наибольшим спросом пользуются подержанные Volkswagen и Tesla.

За октябрь 2025 года в Украине первую регистрацию прошли более 26,1 тыс. подержанных авто. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Volkswagen Golf остается лидером в сегменте Фото: Volkswagen

По сравнению с сентябрем рынок авто с пробегом вырос на 12%, а по сравнению с октябрем 2024 года — сразу на 60%. Средний возраст поставленных на учет авто — 8,2 года.

Бензиновые авто сохраняют лидерство в сегменте — их 44% от общего количества. Доля электрокаров составляет 30%, дизельных авто — 18%, гибридов — 5%, а авто с ГБО — 3%.

Украинцы активно завозят подержанные Tesla Model Y Фото: Tesla Motors

Самое популярное авто с пробегом в Украине неизменно — это Volkswagen Golf. Также высоким является спрос на электрокары Tesla.

Відео дня

Важно

Эксперты определили, какие автомобили владельцы хотят продать уже после года владения

Самые популярные подержанные авто в Украине за октябрь 2025 года:

Volkswagen Golf — 1208 зарегистрированных авто. Tesla Model Y — 942 ед. Tesla Model 3 — 862 ед. Volkswagen Tiguan — 752 ед. Renault Megane — 730 ед. Audi Q5 — 726 ед. Nissan Leaf — 697 ед. Skoda Octavia — 665 ед. Nissan Rogue — 636 ед. Kia Niro — 551 ед.

Всего за 10 месяцев 2025 года украинцы впервые поставили на учет 207,9 тыс. авто с пробегом, что на 8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Ранее Фокус рассказывал о самых популярных новых авто в Украине. Среди них преобладают кроссоверы и электрокары.

Также мы писали, что в Украину в 2025 году уже импортировали рекордное количество электрокаров.