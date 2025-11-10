В Украине стремительно вырос спрос на подержанные авто: какие модели покупают чаще всего (фото)
Украинцы стали покупать значительно больше авто с пробегом. Наибольшим спросом пользуются подержанные Volkswagen и Tesla.
За октябрь 2025 года в Украине первую регистрацию прошли более 26,1 тыс. подержанных авто. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с сентябрем рынок авто с пробегом вырос на 12%, а по сравнению с октябрем 2024 года — сразу на 60%. Средний возраст поставленных на учет авто — 8,2 года.
Бензиновые авто сохраняют лидерство в сегменте — их 44% от общего количества. Доля электрокаров составляет 30%, дизельных авто — 18%, гибридов — 5%, а авто с ГБО — 3%.
Самое популярное авто с пробегом в Украине неизменно — это Volkswagen Golf. Также высоким является спрос на электрокары Tesla.
Самые популярные подержанные авто в Украине за октябрь 2025 года:
- Volkswagen Golf — 1208 зарегистрированных авто.
- Tesla Model Y — 942 ед.
- Tesla Model 3 — 862 ед.
- Volkswagen Tiguan — 752 ед.
- Renault Megane — 730 ед.
- Audi Q5 — 726 ед.
- Nissan Leaf — 697 ед.
- Skoda Octavia — 665 ед.
- Nissan Rogue — 636 ед.
- Kia Niro — 551 ед.
Всего за 10 месяцев 2025 года украинцы впервые поставили на учет 207,9 тыс. авто с пробегом, что на 8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
