Изобретена сверхмощная батарея для дронов: что придумали американские ученые

Компания Solidion Technology показала передовую энергоячейку для дронов. Новая батарея демонстрирует отличную стабильность при высоких нагрузках, что увеличит скорость и время полета промышленных и военных БПЛА.

Разработка призвана решить одну из главных проблем дронов — быструю потерю мощности при интенсивной работе. Solidion Technology, имеющая более 525 патентов в области аккумуляторов, планирует вывести этот продукт на рынок уже во втором квартале 2026 года, сообщает PR Newswire.

Аккумуляторная ячейка формата pouch cell (с мягким корпусом) создана для сценариев, где требуются высокая отдача тока и надежность. Ее прототип емкостью 9,5 Ач сохраняет около 95% своей емкости даже при экстремальном токе разряда 10C.

Для сравнения, большинство аналогов, представленных на рынке, при токе разряда 5C сохраняют лишь около 78% своей емкости. Столь высокая стабильность при сильных нагрузках критически важна для дронов. Так они не теряют мощность и управляемость в самые ответственные моменты полета.

Вывод на рынок сверхмощной пакетированной ячейки позволит значительно улучшить характеристики БПЛА, повысить их грузоподъемность и длительность полета.

Дрон: иллюстративное фото

Solidion Technology также известна своими проектами в области передовых аккумуляторных решений. В ее ассортименте есть инновации, затрагивающие следующие отрасли:

Аноды на основе кремния: высокоемкие кремниевые аноды, созданные без использования силана и усиленные графеном.

высокоемкие кремниевые аноды, созданные без использования силана и усиленные графеном. Новые типы батарей: передовые литий-серные и литий-металлические технологии.

передовые литий-серные и литий-металлические технологии. Сырье: применение графита на основе биомассы.

Кроме компонентов для АКБ, компания изготавливает аккумуляторы следующего поколения для электрокаров (наземных, морских и аэрокосмических), а также для систем бесперебойного питания (ИБП) дата-центров, активно используемых для нужд искусственного интеллекта.

