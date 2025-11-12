Винайдено надпотужну батарею для дронів: що придумали американські вчені

Компанія Solidion Technology показала передову енергокомірку для дронів. Нова батарея демонструє відмінну стабільність за високих навантажень, що збільшить швидкість і час польоту промислових і військових БПЛА.

Розробка покликана вирішити одну з головних проблем дронів — швидку втрату потужності під час інтенсивної роботи. Solidion Technology, що має понад 525 патентів у сфері акумуляторів, планує вивести цей продукт на ринок уже в другому кварталі 2026 року, повідомляє PR Newswire.

Акумуляторний осередок формату pouch cell (з м'яким корпусом) створено для сценаріїв, де потрібні висока віддача струму і надійність. Її прототип ємністю 9,5 Ач зберігає близько 95% своєї ємності навіть за екстремального струму розряду 10C.

Для порівняння, більшість аналогів, представлених на ринку, при струмі розряду 5C зберігають лише близько 78% своєї ємності. Настільки висока стабільність при сильних навантаженнях критично важлива для дронів. Так вони не втрачають потужність і керованість у найвідповідальніші моменти польоту.

Відео дня

Виведення на ринок надпотужної пакетованої комірки дасть змогу значно поліпшити характеристики БПЛА, підвищити їхню вантажопідйомність і тривалість польоту.

Дрон: ілюстративне фото Фото: Facebook

Solidion Technology також відома своїми проектами в галузі передових акумуляторних рішень. В її асортименті є інновації, що зачіпають такі галузі:

Аноди на основі кремнію: високоємні кремнієві аноди, створені без використання силану і посилені графеном.

високоємні кремнієві аноди, створені без використання силану і посилені графеном. Нові типи батарей: передові літій-сірчані та літій-металеві технології.

передові літій-сірчані та літій-металеві технології. Сировина: застосування графіту на основі біомаси.

Крім компонентів для АКБ, компанія виготовляє акумулятори наступного покоління для електрокарів (наземних, морських і аерокосмічних), а також для систем безперебійного живлення (ДБЖ) дата-центрів, які активно використовуються для потреб штучного інтелекту.

Раніше Фокус писав, що дрони стануть "розумнішими" завдяки новітньому чіпу NTT. Чіп штучного інтелекту від компанії NTT Research може незабаром допомогти безпілотникам зі штучним інтелектом (ШІ) працювати ефективніше, не витрачаючи багато енергії.