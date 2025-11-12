Дроны станут "умнее": как новейший чип NTT изменит операции с БПЛА (фото)

Новый чип искусственного интеллекта от компании NTT Research может вскоре помочь беспилотникам с искусственным интеллектом (ИИ) работать эффективнее, не тратя много энергии.

Ключевой особенностью нового чипа является его способность выполнять обнаружение объектов в режиме реального времени на видеопотоках полного разрешения 4K с энергопотреблением менее 20 Вт. Об этом рассказал генеральный директор NTT Research Казу Гоми в интервью EETimes.

Как объясняют в издании, традиционные системы жертвуют точностью ради эффективности. Даже когда они принимают входной сигнал 4K, они обычно уменьшают масштаб кадров примерно до 600×600 пикселей, прежде чем запускать алгоритмы обнаружения объектов, такие как YOLO

Как работает чип NTT

NTT представила свой чип лишь несколько месяцев назад. Он пока не имеет названия и не используется в реальных продуктах, однако производитель планирует сделать технологию общедоступной уже в начале 2026 года.

Компания разработала подход, при котором вместо уменьшения масштаба, чип разделяет каждый 4K-кадр на несколько блоков 600×600, параллельно запускает детектирование YOLO на каждом блоке, а затем объединяет результаты с помощью целостного процесса "обзора".

Чип NTT

Чип NTT включает специализированный механизм обработки изображений для таких задач, как уменьшение масштаба и мозаичное разбиение, а также отдельный механизм логического вывода для высокоскоростного обнаружения.

По словам разработчиков, чип обрабатывает каждый кадр 4K достаточно быстро, чтобы успевать за видео с частотой 30 кадров/с без потери кадров. Это важный фактор для навигации, отслеживания целей и избежания препятствий.

"NTT — первая компания, которую я видел, применяющая переменную точность битов в режиме реального времени в масштабе 4K на периферии. Это техническое преимущество, достойное внимания", — сказал Иен О'Коннор, профессором Центральной школы Лиона, который специализируется на архитектурах чипов ИИ.

Как чип NTT может изменить дроны

В компании отмечают, что способность чипа обнаруживать объекты на больших расстояниях, чем обычные системы с даунсемплированием, может открыть новые возможности дронов. Речь идет о роении, скоординированных миссиях или динамическом перенаправлении на основе распознавания рельефа местности и цели.

"Обнаружение объектов в режиме реального времени с разрешением 4K означает, что вы можете обнаруживать объекты дальше и классифицировать их точнее — будь то дерево, танк или человек", — сказал Казу Гоми.

В свою очередь Иэн О'Коннор добавил, что бортовая обработка 4K уменьшает зависимость от внешних каналов передачи данных. При локальной обработке видео уменьшается задержка и нагрузка спектра, что важно для роевых операций, где десяткам БПЛА может понадобиться автономная координация. Хранение данных локально также повышает безопасность.

Сейчас NTT планирует разработать адаптации, специфические для БПЛА, такие как повышение прочности и совместимость с авионикой, с участием партнеров. Компании также необходимо адаптировать свою систему теплового управления мощностью 20 Вт к компактным бортовым системам.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с различными партнерами для различных применений", — подчеркнул Иен О'Коннор.

