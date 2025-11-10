Дроны разгоняются до 569 км/ч: инженеры нашли технологию, которая изменила коптеры (видео)

Максимальная скорость квадракоптеров стремительно росла за последний год. Это стало возможным благодаря одному техническому решению, которое также можно использовать в украинских дронах-перехватчиках.

В 2024 году Майк и Люк Белла поставили официальный рекорд скорости для квадрокоптеров — 480,23 км/ч. Недавно они заявили о разгоне своего БПЛА Peregreen 3 до 569 км/ч. Об этом пишет Defence Express.

Испытания дрона Peregreen 3

Как отмечают в издании, новое поколение скоростных квардракоптеров отличается "ракетообразной" формой с Х-образным крыльями, оснащенными моторами. Но главный секрет, который позволил осуществить прорыв в скорости почти на 100 км/ч, кроется в системе охлаждения дрона.

По словам экспертов, ранее подобные БПЛА оснащалась системами воздушного охлаждения, которые увеличивали аэродинамическое сопротивление. С переходом на водяное охлаждение коптеры стали значительно быстрее, даже несмотря на увеличение веса.

Авторы статьи считают, что решение с охлаждением вполне можно использовать в боевых зенитных дронах. Однако их будет труднее разогнать до аналогичных показателей, поскольку боевая часть увеличит их вес.

В статье также отмечается, что украинский дрон-перехватчик Sting сейчас уже достигает скорости в 315 км/ч. Этот БПЛА производится компанией "Дикие Шершни" и предназначен для защиты от "Шахедов".

Испытания дрона Sting

Напомним, в РФ заявили о создании нового беспилотника для уничтожения воздушных целей, концептуально похожего на украинский Sting.

Фокус также сообщал, что французская компания Alta Ares запустила производство дронов-перехватчиков совместно с украинскими инженерами.