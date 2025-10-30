Ни один БПЛА не сравнится: новый сверхбыстрый дрон разогнался до 585 км/ч (видео)

Инженеры-любители спроектировали, собрали и запустили беспилотник Peregreen 3, который достиг рекордной скорости 585 км/ч.

Квадрокоптер Peregreen 3, созданный Майком Беллом и его сыном Люком Максимо Беллом на 3D-принтере, смог побить предыдущий рекорд швейцарской команды на 27 км/ч. Об этом пишет Notebookcheck.

Испытания БПЛА Peregreen 3

Сообщается, что Peregreen 3 имеет пиковую потребляемую мощность 16,2 кВт, что почти вдвое больше, чем 8,9 кВт у Peregreen 2, и более чем втрое больше, чем 5,2 кВт у первого Peregreen. Эта мощность обеспечивается аккумулятором на 16 кВт.

Как отмечают в издании, чтобы достичь этой мощности, разработчикам пришлось сделать дрон тяжелее. Вес Peregreen 3 составляет 2,77 кг, тогда как Peregreen 2 весил 1,85 кг.

В ходе ранних испытаний с использованием каркаса из углеродного волокна были обнаружены проблемы с балансом и сигналом GPS. Этот недостаток был устранен путем установки GPS-приемника непосредственно на модуль камеры.

Кроме того, после возгорания прототипа с воздушным охлаждением, инженеры разработали компактную камеру водяного охлаждения объемом 50 мл. Она оказалась гораздо более эффективной, чем воздушное охлаждение, и позволила удалить вентиляционные отверстия, уменьшая аэродинамическое сопротивление.

В результате усовершенствованный дрон Peregreen 3 разогнался до 585 км/ч. Новый рекорд, хотя и задокументирован, еще не был подтвержден Книгой рекордов Гиннеса.

Напомним, версия Peregreen 2 разогналась до 480 км/ч, побив тогдашний рекорд, установленный БПЛА от инженеров из Нидерландов — Dutch Drone Gods.

Фокус также сообщал, что инженер-механик Райан Ладеманн из США создал сверхбыстрый квадрокоптер Lademann XLR V3, который попал в Книгу рекордов Гиннеса.