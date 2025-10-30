Жоден БпЛА не зрівняється: новий надшвидкий дрон розігнався до 585 км/год (відео)

Інженери-аматори спроєктували, зібрали та запустили безпілотник Peregreen 3, який досягнув рекордної швидкості 585 км/год.

Квадрокоптер Peregreen 3, створений Майком Беллом та його сином Люком Максімо Беллом на 3D-принтері, зміг побити попередній рекорд швейцарської команди на 27 км/год. Про це пише Notebookcheck.

Випробування БпЛА Peregreen 3

Повідомляється, що Peregreen 3 має пікову споживану потужність 16,2 кВт, що майже вдвічі більше, ніж 8,9 кВт у Peregreen 2, і більш ніж утричі більше, ніж 5,2 кВт у першого Peregreen. Ця потужність забезпечується акумулятором на 16 кВт.

Як зазначають у виданні, щоб досягти цієї потужності, розробникам довелося зробити дрон тяжчим. Вага Peregreen 3 становить 2,77 кг, тоді як Peregreen 2 важив 1,85 кг.

Під час ранніх випробувань з використанням каркаса з вуглецевого волокна були виявлені проблеми з балансом та сигналом GPS. Цей недолік було усунуто шляхом встановлення GPS-приймача безпосередньо на модуль камери.

Окрім того, після загоряння прототипу з повітряним охолодженням, інженери розробили компактну камеру водяного охолодження об'ємом 50 мл. Вона виявилася набагато ефективнішою, ніж повітряне охолодження, і дала змогу видалити вентиляційні отвори, зменшуючи аеродинамічний опір.

В результаті удосконалений дрон Peregreen 3 розігнався до 585 км/год. Новий рекорд, хоча й задокументований, ще не був підтверджений Книгою рекордів Гіннеса.

Нагадаємо, версія Peregreen 2 розігналася до 480 км/год, побивши тогочасний рекорд, встановлений БпЛА від інженерів із Нідерландів — Dutch Drone Gods.

Фокус також повідомляв, що інженер-механік Раян Ладеманн із США створив надшвидкий квадрокоптер Lademann XLR V3, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса.