"Революционный подход": новый дрон X-Bat получит двигатель как у самолета F-16 (фото)

Беспилотник X-BAT от оборонного технологического стартапа Shield AI будет оснащен двигателем F110-GE-129 от GE, который также используется истребителями F-15 и F-16.

GE также поможет компании Shield AI объединить F110 с платформой X-BAT. Об этом пишет портал Breaking Defense со ссылкой на свои источники.

Старший вице-президент и генеральный менеджер по вопросам самолетов Shield AI Армор Харрис заявил, что F110 "обеспечивает необходимую производительность" для эксплуатации X-BAT, особенно в вертикальном положении.

Презентация X-BAT Фото: Breaking Defense

Харрис рассказал, что Shield AI работает над X-BAT примерно 18 месяцев, а GE присоединилась примерно шесть месяцев назад для совершенствования двигателя самолета. Ожидается, что первый демонстрационный полет с вертикальным взлетом и посадкой состоится ко второй половине следующего года, а производство стартует в 2029 году.

Відео дня

Важно

Для ударов "воздух-земля": представлен новейший боевой беспилотник Gambit 6

"Мы сразу поняли, что [X-BAT] действительно предлагает революционный подход к решению этих дилемм перед потенциальными противниками. Поэтому мы очень благодарны за возможность сотрудничать с Shield над этим", — добавил вице-президент и генеральный менеджер подразделения Edison Works компании GE Стив Рассел.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному фирмами, GE предоставит свою силовую установку F110-GE-129 и интегрирует сопло с вектором тяги, критически важное для операций вертикального взлета и посадки (VTOL) платформы X-BAT.

Напомним, Shield AI представила в Вашингтоне концепт беспилотного истребителя X-BAT военного назначения с вертикальным взлетом и посадкой в конце октября этого года.

Фокус также сообщал, что Shield AI и украинская компания Iron Belly совместно разработали дальнобойный ударный дрон D4, способный работать в автономном режиме.