Для ударов "воздух-земля": представлен новейший боевой беспилотник Gambit 6

Американская компания General Atomics представила свой новый беспилотный боевой летательный аппарат Gambit 6 на Международной конференции истребителей в Риме.

Дрон Gambit 6 оптимизирован для таких задач, как радиоэлектронная борьба (РЭБ), подавление противовоздушной обороны противника и глубокие высокоточные удары. Об этом говорится на сайте General Atomics.

По данным компании-производителя, версия Gambit 6 получила дополнительные возможности класса "воздух-земля", пополнив линейку беспилотников, которая уже включала конфигурации класса "воздух-воздух" и разведки.

"Модульная архитектура и внутренний отсек для вооружения Gambit 6 с уменьшением заметности позволяют легко интегрировать расширенную автономность, датчики и системы вооружения, гарантируя, что самолет может адаптироваться к широкому спектру оперативных сценариев", — сказал президент General Atomics Дэвид Р. Александер.

Сообщается, что дроны Gambit 6 будут доступны для международных закупок, начиная с 2027 года, а европейские версии для миссий будут поставлены в 2029 году. Сейчас производитель выстраивает отраслевые партнерства по всей Европе.

В компании отметили, что оригинальная концепция Gambit была анонсирована три года назад и до недавнего времени включала пять аппаратов:

Gambit 1 — сенсорная платформа, оптимизированная для длительной автономности;

Gambit 2 — первая модель с возможностью использования оружия класса "воздух-воздух";

Gambit 3 — похожа на Gambit 2, но оптимизирована для борьбы со сложным воздушным противником;

Gambit 4 — боевая разведывательная модель без хвоста и со стреловидными крыльями;

Gambit 5 — модель для операций CCA на кораблях.

