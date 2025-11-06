"Применяется в Украине": производитель БПЛА Virtus прокомментировал свои "провальные" испытания

Немецкий стратап Stark отреагировал на материал Financial Times о якобы неудачных испытаниях его ударного беспилотника Virtus во время военных учений в Кении и Германии.

Пресс-секретарь компании отметила, что обучение имели экспериментальный характер, а утверждения, приведенные в статье Financial Times, свидетельствуют о непонимании процесса разработки оборонных технологий. Об этом она сказала в комментарии порталу "Милитарный".

Собеседница издания рассказала, что во время испытаний в Кении было успешно выполнено более десятка миссий.

БПЛА Виртус Фото: Stark

"Система, которая применяется в Украине, базируется на другой концепции работы — для наведения используется разведывательный дрон, а для удара — отдельный боеприпас. Немецкая и британская версии адаптируются к их оперативным потребностям в рамках обычного процесса итераций", — заявили в компании.

Відео дня

Важно

Уничтожает более 20 БПЛА в минуту: представлен самый дешевый в мире боевой лазер (фото)

В официальном заявлении Stark отмечается, что философия стартапа базируется на "дисциплинированных экспериментах и быстрых итерациях". Источники, знакомые с ситуацией, также сообщили, что упомянутые испытания не повлияют на действующие контракты.

"Мы основали Stark, чтобы ответить на насущную оперативную потребность в новых возможностях. Прогресс достигается тогда, когда ты часто тестируешь, быстро учишься и постоянно расширяешь границы возможного", — говорится в заявлении.

Напомним, согласно материалу Financial Times, дроны Virtus от Stark не смогли поразить ни одной цели в ходе двух отдельных учений — с британской армией в Кении и немецкой армией вблизи города Мюнстер в Германии.

Позже также сообщалось, что Германия планирует заключить контракт на поставку беспилотников-камикадзе с компанией Stark, несмотря на обнародованные результаты испытаний дронов Virtus.