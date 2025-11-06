"Застосовується в Україні": виробник БПЛА Virtus прокоментував свої "провальні" випробування

Німецький стратап Stark відреагував на матеріал Financial Times про нібито невдалі випробування його ударного безпілотника Virtus під час військових навчань в Кенії та Німеччині.

Речниця компанії наголосила, що навчання мали експериментальний характер, а твердження, наведені у статті Financial Times, свідчать про нерозуміння процесу розробки оборонних технологій. Про це вона сказала у коментарі порталу "Мілітарний".

Співрозмовниця видання розповіла, що під час випробувань у Кенії було успішно виконано понад десяток місій.

БПЛА Virtus Фото: Stark

"Система, яка застосовується в Україні, базується на іншій концепції роботи — для наведення використовується розвідувальний дрон, а для удару — окремий боєприпас. Німецька та британська версії адаптуються до їхніх оперативних потреб у рамках звичайного процесу ітерацій", — заявили в компанії.

В офіційній заяві Stark зазначається, що філософія стартапу базується на "дисциплінованих експериментах і швидких ітераціях". Джерела, знайомі з ситуацією, також повідомили, що згадані випробування не вплинуть на чинні контракти.

"Ми заснували Stark, щоб відповісти на нагальну оперативну потребу у нових спроможностях. Прогрес досягається тоді, коли ти часто тестуєш, швидко навчаєшся і постійно розширюєш межі можливого", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, згідно з матеріалом Financial Times, дрони Virtus від Stark не змогли уразити жодної цілі в ході двох окремих навчань — з британською армією в Кенії та німецькою армією поблизу міста Мюнстер у Німеччині.

Пізніше також повідомлялось, що Німеччина планує укласти контракт на постачання безпілотників-камікадзе з компанією Stark, попри оприлюднені результати випробувань дронів Virtus.