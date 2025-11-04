"Це була катастрофа": Німеччина озброїться дронами, які провалили випробування (фото)

Німеччина планує укласти контракт на постачання безпілотників-камікадзе з компанією Rheinmetall, а також з оборонними стартапами Helsing та Stark.

Два німецькі стартапи та найбільший підрядник країни Rheinmetall отримають частку контракту вартістю близько 300 мільйонів євро кожен. Про це пише Financial Times з посиланням на трьох джерел, знайомих із цим питанням.

За словами двох джерел, дюссельдорфська компанія Rheinmetall запропонувала німецьким військовим безпілотник під назвою FV-014. Stark надасть свій ударний дрон Virtus, а Helsing — HX-2.

Дрон FV-014 Фото: Rheinmetall

Згідно з угодою, всього компанії мають надати до 12 000 дронів новій німецькій бригаді, дислокованій у Литві, з метою захисту східного флангу НАТО від Росії. Очікується, що розподіл тендеру між трьома виробниками стимулюватиме інновації.

Відео дня

"Вони роблять це, щоб зберегти конкуренцію та переконатися, що отримають найкращу систему", — сказав один зі співрозмовників видання.

Дрони HX-2 Фото: Helsing

За даними журналістів, офіційні папери ще не підписані, але якщо контракти будуть схвалені бюджетним комітетом німецького парламенту, вони, ймовірно, стануть найбільшими угодами, укладеними двома молодими стартапами.

Випробування дронів Virtus: що відомо

Раніше газета Financial Times повідомляла, що Німецький стартап Stark Defence провалив випробування своїх дронів Virtus у жовтні 2025 року. Під час двох окремих навчань БПЛА не змогли уразити жодної цілі.

Дрон Virtus Фото: Stark

Повідомлялося, що під час випробувань у Німеччині один з безпілотників Virtus втратив керування та приземлився в лісистій місцевості. Також описується випадок загоряння батареї БПЛА на навчаннях у Кенії.

Важливо

600-800 дронів на добу: Україна наростить виробництво перехоплювачів, – Зеленський (відео)

"Це була катастрофа для Stark. Вони переоцінювали [свої можливості], і тепер розплачуються за це", — сказав один із співрозмовників видання.

Своєю чергою один із фінансових спонсорів Stark, який говорив на умовах анонімності, наголосив на важливості "тестування та експериментів" як "необхідних частин побудови та впровадження інновацій на передовій".

"Ми розбилися не раз чи два, ми розбилися сотні разів. Саме так ми тестуємо, розробляємо та зрештою продовжуємо постачати оборонні технології, такі як Virtus, на передову в Україні", — додали у компанії Stark.

Нагадаємо, Королівський флот Великої Британії випробував п'ять безпілотних катерів Rattler для супроводу військових кораблів під час навчань біля узбережжя Шотландії.