Украина могла получить таинственный дрон FV-014 от Rheinmetall, — Defence Express (фото)

Немецкая компания Rheinmetall представила на оборонной выставке DSEI в Лондоне свой новый дрон-камикдзе FV-014.

Первая публичная демонстрация FV-014 сопровождалась лозунгом: "БПЛА Rheinmetall — проверенные в боях, масштабируемые и полностью сертифицированные". Публикацию с такой подписью Rheinmetall обнародовала в социальной сети X.

Кроме FV-014, на фото также можно заметить дрон Hero 120 от израильской Uvision, который может производиться Rheinmetall по лицензии. Hero 120 давно используется в боевых миссиях, тогда как о существовании FV-014 публично стало известно только сейчас. Учитывая это, эксперты портала Defense Express считают, что беспилотник могли испытать в Украине.

"То есть по логике Hero 120 и FV-014 уже "проверены в боях". На фоне этого возможно сделать лишь осторожное предположение, что прототипы FV-014 действительно могли быть проверены в реальных боевых условиях. А это значит, что единственным таким "полигоном" могли быть только боевые действия российско-украинской войны. Другой вариант — в Rheinmetall немного опередили возможное развитие событий", — отметили в издании.

Дрон FV-014: что о нем известно

На сайте Rheinmetall пока нет упоминаний о FV-014. Однако, по данным EDR Magazine, V-014 является классическим барражирующим боеприпасом с электрическим двигателем и боевой частью комбинированного кумулятивно-осколочного типа HEDP. БПЛА имеет складное крыло и запускается из транспортно-пускового контейнера.

Дрон FV-014 Фото: European Defense Review / EDR Magazine

Характеристики дрона FV-014:

дальность полета — 100 км;

время полета — 1 час;

взлетный вес — 14 кг;

боевой части — 5 кг.

Сообщается, что FV-014 способен поражать бронированную технику, пробивая до 600 мм брони, и эффективно поражать менее защищенные цели. Среди других преимуществ дрона — работа при отсутствии сигналов спутниковой навигации и возможность роевого использования.

