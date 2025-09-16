Україна могла отримати таємничий дрон FV-014 від Rheinmetall, – Defence Express (фото)

Німецька компанія Rheinmetall представила на оборонній виставці DSEI в Лондоні свій новий дрон-камікдзе FV-014.

Related video

Перша публічна демонстрація FV-014 супроводжувалась гаслом: "БПЛА Rheinmetall — перевірені у боях, масштабовані та повністю сертифіковані". Публікацію з таким підписом Rheinmetall оприлюднила в соціальній мережі X.

Окрім FV-014, на фото також можна помітити дрон Hero 120 від ізраїльської Uvision, який може вироблятися Rheinmetall за ліцензію. Hero 120 давно використовується у бойових місіях, тоді як про існування FV-014 публічно стало відомо лише зараз. З огляду на це, експерти порталу Defense Express вважають, що безпілотник могли випробувати в Україні.

Важливо

"Буде застосований у бойових діях в Україні": у Чехії створили ШІ-перехоплювач "Шахедів" (фото)

"Тобто за логікою Hero 120 та FV-014 вже "перевірені у боях". На тлі цього можливо зробити лише обережне припущення, що прототипи FV-014 дійсно могли бути перевірені у реальних бойових умовах. А це означає, що єдиним таким "полігоном" могли бути лише бойові дії російсько-української війни. Інший варіант — у Rheinmetall трохи випередили можливий розвиток подій", — зазначили у виданні.

Дрон FV-014: що про нього відомо

На сайті Rheinmetall наразі немає згадок про FV-014. Однак, за даними EDR Magazine, V-014 є класичним баражуючим боєприпасом з електричним двигуном та бойовою частиною комбінованого кумулятивно-уламкового типу HEDP. БПЛА має складне крило та запускається з транспортно-пускового контейнера.

Дрон FV-014 Фото: European Defense Review / EDR Magazine

Характеристики дрона FV-014:

дальність польоту — 100 км;

час польоту — 1 год;

злітна вага — 14 кг;

бойової частини — 5 кг.

Повідомляється, що FV-014 здатен уражати броньовану техніку, пробиваючи до 600 мм броні, та ефективно уражати менш захищені цілі. Серед інших переваг дрона — робота за відсутності сигналів супутникової навігації та можливість ройового використання.

Нагадаємо, українська компанія Amazing Drones розробляє повністю автоматизований зенітно-дроновий комплекс для перехоплення ворожих безпілотників.

Фокус також повідомляв, що українська компанія OMNITECH та інженери 3 ОШБр розробили БПЛА-ретранслятор "Павук Допхіна", здатний збільшити дальність ураження звичайних FPV-дронів до понад 60 кілометрів.