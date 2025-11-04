"Это была катастрофа": Германия вооружится дронами, которые провалили испытания (фото)
Германия планирует заключить контракт на поставку беспилотников-камикадзе с компанией Rheinmetall, а также с оборонными стартапами Helsing и Stark.
Два немецких стартапа и крупнейший подрядчик страны Rheinmetall получат долю контракта стоимостью около 300 миллионов евро каждый. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.
По словам двух источников, дюссельдорфская компания Rheinmetall предложила немецким военным беспилотник под названием FV-014. Stark предоставит свой ударный дрон Virtus, а Helsing — HX-2.
Согласно договору, всего компании должны предоставить до 12 000 дронов новой немецкой бригаде, дислоцированной в Литве, с целью защиты восточного фланга НАТО от России. Ожидается, что распределение тендера между тремя производителями будет стимулировать инновации.
"Они делают это, чтобы сохранить конкуренцию и убедиться, что получат лучшую систему", — сказал один из собеседников издания.
По данным журналистов, официальные бумаги еще не подписаны, но если контракты будут одобрены бюджетным комитетом немецкого парламента, они, вероятно, станут крупнейшими сделками, заключенными двумя молодыми стартапами.
Испытания дронов Virtus: что известно
Ранее газета Financial Times сообщала, что немецкий стартап Stark Defence провалил испытания своих дронов Virtus в октябре 2025 года. Во время двух отдельных учений БПЛА не смогли поразить ни одной цели.
Сообщалось, что во время испытаний в Германии один из беспилотников Virtus потерял управление и приземлился в лесистой местности. Также описывается случай возгорания батареи БПЛА на учениях в Кении.Важно
"Это была катастрофа для Stark. Они переоценивали [свои возможности], и теперь расплачиваются за это", — сказал один из собеседников издания.
В свою очередь один из финансовых спонсоров Stark, который говорил на условиях анонимности, отметил важность "тестирования и экспериментов" как "необходимых частей построения и внедрения инноваций на передовой".
"Мы разбились не раз или два, мы разбились сотни раз. Именно так мы тестируем, разрабатываем и в конце концов продолжаем поставлять оборонные технологии, такие как Virtus, на передовую в Украине", — добавили в компании Stark.
Напомним, Королевский флот Великобритании испытал пять беспилотных катеров Rattler для сопровождения военных кораблей во время учений у побережья Шотландии.