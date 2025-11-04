"Это была катастрофа": Германия вооружится дронами, которые провалили испытания (фото)

Германия планирует заключить контракт на поставку беспилотников-камикадзе с компанией Rheinmetall, а также с оборонными стартапами Helsing и Stark.

Два немецких стартапа и крупнейший подрядчик страны Rheinmetall получат долю контракта стоимостью около 300 миллионов евро каждый. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.

По словам двух источников, дюссельдорфская компания Rheinmetall предложила немецким военным беспилотник под названием FV-014. Stark предоставит свой ударный дрон Virtus, а Helsing — HX-2.

Дрон FV-014 Фото: Rheinmetall

Согласно договору, всего компании должны предоставить до 12 000 дронов новой немецкой бригаде, дислоцированной в Литве, с целью защиты восточного фланга НАТО от России. Ожидается, что распределение тендера между тремя производителями будет стимулировать инновации.

"Они делают это, чтобы сохранить конкуренцию и убедиться, что получат лучшую систему", — сказал один из собеседников издания.

Дроны HX-2 Фото: Helsing

По данным журналистов, официальные бумаги еще не подписаны, но если контракты будут одобрены бюджетным комитетом немецкого парламента, они, вероятно, станут крупнейшими сделками, заключенными двумя молодыми стартапами.

Испытания дронов Virtus: что известно

Ранее газета Financial Times сообщала, что немецкий стартап Stark Defence провалил испытания своих дронов Virtus в октябре 2025 года. Во время двух отдельных учений БПЛА не смогли поразить ни одной цели.

Дрон Виртус Фото: Stark

Сообщалось, что во время испытаний в Германии один из беспилотников Virtus потерял управление и приземлился в лесистой местности. Также описывается случай возгорания батареи БПЛА на учениях в Кении.

"Это была катастрофа для Stark. Они переоценивали [свои возможности], и теперь расплачиваются за это", — сказал один из собеседников издания.

В свою очередь один из финансовых спонсоров Stark, который говорил на условиях анонимности, отметил важность "тестирования и экспериментов" как "необходимых частей построения и внедрения инноваций на передовой".

"Мы разбились не раз или два, мы разбились сотни раз. Именно так мы тестируем, разрабатываем и в конце концов продолжаем поставлять оборонные технологии, такие как Virtus, на передовую в Украине", — добавили в компании Stark.

Напомним, Королевский флот Великобритании испытал пять беспилотных катеров Rattler для сопровождения военных кораблей во время учений у побережья Шотландии.