Для ударів "повітря-земля": представлено новітній бойовий безпілотник Gambit 6

Американська компанія General Atomics представила свій новий безпілотний бойовий літальний апарат Gambit 6 на Міжнародній конференції винищувачів у Римі.

Дрон Gambit 6 оптимізований для таких завдань, як радіоелектронна боротьба (РЕБ), придушення протиповітряної оборони противника та глибокі високоточні удари. Про це йдеться на сайті General Atomics.

За даними компанії-виробника, версія Gambit 6 отримала додаткові можливості класу "повітря-земля", поповнивши лінійку безпілотників, яка вже включала конфігурації класу "повітря-повітря" та розвідки.

"Модульна архітектура та внутрішній відсік для озброєння Gambit 6 зі зменшенням помітності дозволяють легко інтегрувати розширену автономність, датчики та системи озброєння, гарантуючи, що літак може адаптуватися до широкого спектру оперативних сценаріїв", — сказав президент General Atomics Девід Р. Александер.

Повідомляється, що дрони Gambit 6 будуть доступні для міжнародних закупівель, починаючи з 2027 року, а європейські версії для місій будуть поставлені у 2029 році. Наразі виробник вибудовує галузеві партнерства по всій Європі.

У компанії зазначили, що оригінальна концепція Gambit була анонсована три роки тому та донедавна включала п'ять апаратів:

Gambit 1 — сенсорна платформа, оптимізована для тривалої автономності;

Gambit 2 — перша модель з можливістю використання зброї класу "повітря-повітря";

Gambit 3 — схожа на Gambit 2, але оптимізована для боротьби зі складним повітряним супротивником;

Gambit 4 — бойова розвідувальна модель без хвоста та зі стрілоподібними крилами;

Gambit 5 — модель для операцій CCA на кораблях.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили США у співпраці з General Atomics розпочали льотні випробування безпілотного винищувача наступного покоління YFQ-42A.

Фокус також повідомляв, що General Atomics продемонструвала безпілотний літальний апарат MQ-9B SeaGuardian з лазерною системою класу "повітря-повітря".