Shield AI раскрыла подробности об автономном дроне X-BAT, вооруженном ракетами

21 октября американская компания Shield AI представила в Вашингтоне, США, концепт беспилотного истребителя X-BAT военного назначения с вертикальным взлетом и посадкой.

На презентации показали ​​масштабную модель дрона, а не полноценный серийный образец, однако технология все равно интригует. Подробности сообщило издание Breaking Defence.

Компания показала на снимках испытания дрона с обтекаемыми поверхностями, предназначенными для снижения радиолокационной заметности системы, а также большого реактивного двигателя. Он сможет вертикально взлетать и садиться, а также переходить в горизонтальный полет, и относится к 5-й группе БПЛА, самой крупной по классификации США.

В ролике также показали его потенциальное вооружение. На одном кадре засветилась противокорабельная ракета большой дальности производства Lockheed Martin, а на втором — две усовершенствованные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 производства RTX. Рассматривается также установка комплекса радиоэлектронной борьбы.

Модель дрона X-Bat на презентации в Вашингтоне Фото: Breaking Defense

Как рассказал глава подразделения самолетов Shield AI Армор Харрис, для X-BAT рассматривают несколько вариантов силовых установок. Он может получить двигатель класса F-16 с форсажной камерой и соплом с управляемым вектором тяги, которые первоначально были разработаны для программы F-15 в конце 1990-х годов.

Shield AI планирует оснастить X-BAT компьютерным контроллером Hivemind, который обеспечит автономную работу БПЛА в условиях отсутствия связи. При желании, на беспилотник можно установить систему искусственного интеллекта от других поставщиков. Hivemind уже испытывается разными БПЛА: General Atomics MQ-20 до Kratos BQM-177A и Airbus H145.

Компания надеется провести первые испытания с вертикальным взлетом и посадкой осенью 2026 года, а полные летные испытания запланированы на 2028 год. Харрис не назвал конкретной цены, но отметил, что X-BAT она будет на уровне других CCA (Collaborative Combat Aircraft). Это целая программа разработки БПЛА, предназначенных для работы в паре с пилотированными самолетами, такими как F-35.

Хотя Shield является разработчиком системы, представители компании открыто заявили о привлечении партнера для участия в непосредственном производстве X-BAT. Компании намерены официально объявить о сотрудничестве в ближайшие недели.

В интервью The Warzone Армор Харрис поделился, что X-BAT будет иметь длину 26 футов (7,9 м), размах крыльев 39 футов (11,8 м) и высоту (14,3 м). Реактивный двигатель обеспечить максимальную дальность полета 2000 морских миль (3700 км) и практический потолок около 15 км.

Он объединяет возможности истребителя пятого поколения, например, F-35 или аналогичного истребителя пятого поколения, оснащенного вертикальным взлетом и посадкой. При этом его стоимость в десять раз меньше.

"Таким образом, ломается кривая затрат. Это позволяет нам противостоять китайским самолетам пятого и шестого поколений, предлагая нечто, что стоит в разы дешевле", — заявил Харрис.

Shield AI уже производит дроны V-BAT, которые испытали на войне в Украине. Он может работать в условиях подавления связи и применяется для подстраховки самолетов.

В апреле писали о новой версии дронов V-BAT с двигателем на тяжелом топливе, который увеличивает его продолжительность полета более чем на 13 часов. Кроме того, БПЛА получил систему связи SATCOM.