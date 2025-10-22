Shield AI розкрила подробиці про автономний дрон X-BAT, озброєний ракетами

21 жовтня американська компанія Shield AI представила у Вашингтоні, США, концепт безпілотного винищувача X-BAT військового призначення з вертикальним зльотом і посадкою.

На презентації показали масштабну модель дрона, а не повноцінний серійний зразок, проте технологія все одно інтригує. Подробиці повідомило видання Breaking Defence.

Компанія показала на знімках випробування дрона з обтічними поверхнями, призначеними для зниження радіолокаційної помітності системи, а також великого реактивного двигуна. Він зможе вертикально злітати і сідати, а також переходити в горизонтальний політ, і належить до 5-ї групи БПЛА, найбільшої за класифікацією США.

У ролику також показали його потенційне озброєння. На одному кадрі засвітилася протикорабельна ракета великої дальності виробництва Lockheed Martin, а на другому — дві вдосконалені ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120 виробництва RTX. Розглядається також встановлення комплексу радіоелектронної боротьби.

Відео дня

Модель дрона X-Bat на презентації у Вашингтоні Фото: Breaking Defense

Як розповів глава підрозділу літаків Shield AI Армор Гарріс, для X-BAT розглядають кілька варіантів силових установок. Він може отримати двигун класу F-16 з форсажною камерою і соплом з керованим вектором тяги, які спочатку були розроблені для програми F-15 наприкінці 1990-х років.

Shield AI планує оснастити X-BAT комп'ютерним контролером Hivemind, який забезпечить автономну роботу БПЛА в умовах відсутності зв'язку. За бажання, на безпілотник можна встановити систему штучного інтелекту від інших постачальників. Hivemind вже випробовується різними БПЛА: General Atomics MQ-20 до Kratos BQM-177A і Airbus H145.

Компанія сподівається провести перші випробування з вертикальним зльотом і посадкою восени 2026 року, а повні льотні випробування заплановані на 2028 рік. Гарріс не назвав конкретної ціни, але зазначив, що X-BAT вона буде на рівні інших CCA (Collaborative Combat Aircraft). Це ціла програма розробки БПЛА, призначених для роботи в парі з пілотованими літаками, такими як F-35.

Хоча Shield є розробником системи, представники компанії відкрито заявили про залучення партнера для участі в безпосередньому виробництві X-BAT. Компанії мають намір офіційно оголосити про співпрацю найближчими тижнями.

В інтерв'ю The Warzone Армор Гарріс поділився, що X-BAT матиме довжину 26 футів (7,9 м), розмах крил 39 футів (11,8 м) і висоту (14,3 м). Реактивний двигун забезпечить максимальну дальність польоту 2000 морських миль (3700 км) і практичну стелю близько 15 км.

Він об'єднує можливості винищувача п'ятого покоління, наприклад, F-35 або аналогічного винищувача п'ятого покоління, оснащеного вертикальним зльотом і посадкою. При цьому його вартість у десять разів менша.

"Таким чином, ламається крива витрат. Це дає нам змогу протистояти китайським літакам п'ятого і шостого поколінь, пропонуючи щось, що коштує в рази дешевше", — заявив Гарріс.

Shield AI вже виробляє дрони V-BAT, які випробували на війні в Україні. Він може працювати в умовах придушення зв'язку і застосовується для підстраховки літаків.

У квітні писали про нову версію дронів V-BAT із двигуном на важкому паливі, який збільшує його тривалість польоту більш ніж на 13 годин. Крім того, БПЛА отримав систему зв'язку SATCOM.