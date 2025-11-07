"Революційний підхід": новий дрон X-Bat отримає двигун як у літака F-16 (фото)

Безпілотник X-BAT від оборонного технологічного стартапу Shield AI буде оснащений двигуном F110-GE-129 від GE, який також використовується винищувачами F-15, та F-16.

GE також допоможе компанії Shield AI об'єднати F110 з платформою X-BAT. Про це пише портал Breaking Defense з посиланням на свої джерела.

Старший віцепрезидент і генеральний менеджер з питань літаків Shield AI Армор Харріс заявив, що F110 "забезпечує необхідну продуктивність" для експлуатації X-BAT, особливо у вертикальному положенні.

Презентація X-BAT Фото: Breaking Defense

Гарріс розповів, що Shield AI працює над X-BAT приблизно 18 місяців, а GE приєдналася приблизно шість місяців тому для вдосконалення двигуна літака. Очікується, що перший демонстраційний політ з вертикальним злетом і посадкою відбудеться до другої половини наступного року, а виробництво стартує у 2029 році.

Відео дня

Важливо

Для ударів "повітря-земля": представлено новітній бойовий безпілотник Gambit 6

"Ми відразу зрозуміли, що [X-BAT] дійсно пропонує революційний підхід до вирішення цих дилем перед потенційними супротивниками. Тож ми дуже вдячні за можливість співпрацювати з Shield над цим", — додав віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу Edison Works компанії GE Стів Рассел.

Згідно з меморандумом про взаєморозуміння, підписаним фірмами, GE надасть свою силову установку F110-GE-129 та інтегрує сопло з вектором тяги, критично важливе для операцій вертикального зльоту та посадки (VTOL) платформи X-BAT.

Нагадаємо, Shield AI представила у Вашингтоні концепт безпілотного винищувача X-BAT військового призначення з вертикальним зльотом і посадкою наприкінці жовтня цього року.

Фокус також повідомляв, що Shield AI та українська компанія Iron Belly спільно розробили далекобійний ударний дрон D4, здатний працювати в автономному режимі.