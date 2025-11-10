Дрони розганяються до 569 км/год: інженери знайшли технологію, яка змінила коптери (відео)

Максимальна швидкість квадракоптерів стрімко зростала за останній рік. Це стало можливим завдяки одному технічному рішенню, яке також можна використати в українських дронах-перехоплювачах.

У 2024 році Майк та Люк Белли поставили офіційний рекорд швидкості для квадрокоптерів — 480,23 км/год. Нещодавно вони заявили про розгін свого БПЛА Peregreen 3 до 569 км/год. Про це пише Defence Express.

Випробування дрона Peregreen 3

Як зазначають у виданні, нове покоління швидкісних квардракоптерів вирізняється "ракетоподібною" формою з Х-подібним крилами, оснащеними моторами. Але головний секрет, який дозволив здійснити прорив у швидкості на майже 100 км/год, криється у системі охолодження дрона.

Важливо

"Революційний підхід": новий дрон X-Bat отримає двигун як у літака F-16 (фото)

За словами експертів, раніше подібні БПЛА оснащувалась системами повітряного охолодження, які збільшували аеродинамічний опір. З переходом на водяне охолодження коптери стали значно швидшими, навіть попри збільшення ваги.

Відео дня

Автори статті вважають, що рішення з охолодженням цілком можна використати у бойових зенітних дронах. Однак їх буде важче розігнати до аналогічних показників, оскільки бойова частина збільшить їх вагу.

У статті також зазначається, що український дрон-перехоплювач Sting наразі вже досягає швидкості у 315 км/год. Цей БПЛА виробляється компанією "Дикі Шершні" та призначений для захисту від "Шахедів".

Випробування дрона Sting

Нагадаємо, у РФ заявили про створення нового безпілотника для знищення повітряних цілей, концептуально схожого на український Sting.

Фокус також повідомляв, що французька компанія Alta Ares запустила виробництво дронів-перехоплювачів спільно з українськими інженерами.