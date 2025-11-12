Дрони стануть "розумнішими": як новітній чип NTT змінить операції з БПЛА (фото)

Новий чип штучного інтелекту від компанії NTT Research може незабаром допомогти безпілотникам зі штучним інтелектом (ШІ) працювати ефективніше, не витрачаючи багато енергії.

Ключовою особливістю нового чіпа є його здатність виконувати виявлення об'єктів у режимі реального часу на відеопотоках повної роздільної здатності 4K з енергоспоживанням менше ніж 20 Вт. Про це розповів генеральний директор NTT Research Казу Гомі в інтерв’ю EETimes.

Як пояснюють у виданні, традиційні системи жертвують точністю заради ефективності. Навіть коли вони приймають вхідний сигнал 4K, вони зазвичай зменшують масштаб кадрів приблизно до 600×600 пікселів, перш ніж запускати алгоритми виявлення об'єктів, такі як YOLO

Як працює чип NTT

NTT представила свій чип лише кілька місяців тому. Він поки що не має назви та не використовується в реальних продуктах, однак виробник планує зробити технологію загальнодоступною вже на початку 2026 року.

Компанія розробила підхід, при якому замість зменшення масштабу, чип розділяє кожен 4K-кадр на кілька блоків 600×600, паралельно запускає детектування YOLO на кожному блоці, а потім об'єднує результати за допомогою цілісного процесу "огляду".

Чип NTT включає спеціалізований механізм обробки зображень для таких завдань, як зменшення масштабу та мозаїчне розбиття, а також окремий механізм логічного висновку для високошвидкісного виявлення.

За словами розробників, чип обробляє кожен кадр 4K достатньо швидко, щоб встигати за відео з частотою 30 кадрів/с без втрати кадрів. Це важливий фактор для навігації, відстеження цілей та уникнення перешкод.

"NTT — перша компанія, яку я бачив, що застосовує змінну точність бітів у режимі реального часу в масштабі 4K на периферії. Це технічна перевага, варта уваги", — сказав Ієн О'Коннор, професором Центральної школи Ліона, який спеціалізується на архітектурах чипів ШІ.

Як чип NTT може змінити дрони

У компанії зазначають, що здатність чипа виявляти об’єкти на більших відстанях, ніж звичайні системи з даунсемплуванням, може відкрити нові можливості дронів. Йдеться про роїння, скоординовані місії або динамічне перенаправлення на основі розпізнавання рельєфу місцевості та цілі.

"Виявлення об’єктів у режимі реального часу з роздільною здатністю 4K означає, що ви можете виявляти об’єкти далі та класифікувати їх точніше — будь то дерево, танк чи людина", — сказав Казу Гомі.

Своєю чергою Ієн О'Коннор додав, що бортова обробка 4K зменшує залежність від зовнішніх каналів передачі даних. При локальній обробці відео зменшується затримка та навантаження спектру, що важливо для ройових операцій, де десяткам БПЛА може знадобитися автономна координація. Зберігання даних локально також підвищує безпеку.

Наразі NTT планує розробити адаптації, специфічні для БПЛА, такі як підвищення міцності та сумісність з авіонікою, за участю партнерів. Компанії також необхідно адаптувати свою систему теплового керування потужністю 20 Вт до компактних бортових систем.

"Ми зацікавлені у співпраці з різними партнерами для різних застосувань", — наголосив Ієн О'Коннор.

Нагадаємо, компанія Northrop Grumman розробила систему радіоелектронної боротьби (РЕБ), яку можна інтегрувати у невеликі дрони.

Фокус також повідомляв, що інженери знайшли рішення, яке дозволяє квадракоптерам розганятися до рекордних 569 км/год.