Тепер залітають на 100 км: РФ запускає рої дронів V2U зі штучним інтелектом (фото)

Російська Федерація швидко розробляє нове покоління автономних дронів на базі штучного інтелекту (ШІ) з машинним зором, GPS-навігацією, розширеною дальністю удару та можливостями рою.

Новітній дрон РФ під назвою V2U може визначати місцеперебування без GPS і самостійно наводитися на ціль за допомогою функції аналізу місцевості. Про це пише Interesting Engineering з посиланням на українського фахівця з радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Як зазначають у виданні, в травні експерт попереджав, що ЗС РФ тестують близько 20-50 дронів V2U на день для навчання свого ШІ. Також повідомлялось, що росіяни прагнуть збільшити дальність своїх розумних дронів з 20-50 км 70-100 км.

Сергій "Флеш" показав дрон V2U Фото: Сергій Флеш/ Telegram

За даними "Флеша", ворог запускає партії з семи або восьми дронів V2U для експериментів. Ці БПЛА здатні візуально контролювати один одного без необхідності прямого радіозв'язку.

"Якщо один зникає, інші починають виконувати протиповітряні маневри, оскільки алгоритм розуміє, що один із "стада" був збитий", — сказав український фахівець з радіотехнологій.

Що відомо про дрони V2U

V2U вперше був помічений в Сумській області в лютому 2025 року. Він може працювати повністю автономно або керуватися в режимі від першої особи через LTE за допомогою модему Microdrive Tandem-4GS-OEM-11 у поєднанні з українською SIM-картою.

БПЛА V2U оснащений 14-мегапіксельною камерою, лазерним далекоміром для навігації, а також використовує цифрову карту місцевості. Якщо сигнали GPS/GLONASS заглушені, система може перемикнутися на навігацію за допомогою машинного зору.

Запускається цей дрон з пневматичної катапульти. Новіші варіанти оснащені двигунами внутрішнього згоряння, що збільшують дальність до 100 км. Апарат також підтримує кілька видів корисного навантаження, включаючи багатофункціональну боєголовку KOFZBCh вагою 3 кг або кумулятивну боєголовку вагою 2,9 кг

Нагадаємо, за словами "Флеша", в Україні вже зафіксовано кілька збитих дронів V2U без модемів. Такі безпілотники працюють повністю автономно, тож їхній зв'язок неможливо заглушити засобами РЕБ.

Фокус також повідомляв, що на БПЛА V2U виявлена нова камера. Експерт відзначив хорошу оптику, автофокус та розширення 4К, однак призначення камери залишається невідомим.