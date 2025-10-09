Російський дрон з ШІ V2U отримав загадкову камеру: експерт дослідив її роботу (фото)

На російському ударному безпілотнику V2U зі штучним інтелектом (ШІ) виявлена камера невідомого походження.

Камеру дрона V2U дослідив український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. Результатами він поділився у своєму Telegram-каналі.

Камера БПЛА V2U Фото: Сергій Флеш/ Telegram Камера БПЛА V2U Фото: Сергій Флеш/ Telegram Камера БПЛА V2U Фото: Сергій Флеш/ Telegram Камера БПЛА V2U Фото: Сергій Флеш/ Telegram Камера БПЛА V2U Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Експерт відзначив хорошу оптику, автофокус та розширення 4К. При цьому він зазначив, що походження камери залишається загадкою.

"ГУР пише, що виробник камери невідомий. Я теж не зміг його знайти. Напевно, завод в Чебоксарах робить", — повідомив "Флеш".

Важливо

Фахівець з радіотехнологій зауважив, що на камері встановлений відеоінтерфейс USB, який працює окремо від системи живлення камери. Після підключення до ноутбука камера відразу запрацювала.

Камера має 4 дроти, два з яких плюс-мінус. Після підключення живлення запрацював підвіс, який утримує камеру. Протокол двох інших дротів (RX і TX) наразі невідомий.

Нагадаємо, російський ударний дрон V2U здатен самостійно шукати та вибирати цілі, використовуючи ШІ. Обчислювальна система дрона базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203 із високошвидкісною збіркою на основі NVIDIA Jetson Orin.

Фокус також повідомляв, що Сили оборони України збили нову версію V2U, яку неможливо вивести з ладу засобами радіоелектронної боротьби. Особливістю цих БПЛА є відсутність LTE-модемів.