Експерт розпиляв модем "Шахеда" за 7 тисяч доларів: що там всередині (фото)

Росіяни оснащують свої «Шахеди» потужними модемами Ampleon, про що свідчать уламки збитих в Україні безпілотників.

Український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розібрав модем "Шахеда", щоб перевірити, чи можна використовувати блок передавача як підсилювач для якихось інших завдань. Відповідне фото він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Експерт зазначив, що плата включає два підсилювачі на транзисторі і ланцюг живлення. На плату заходить плюс і мінус і один провід.

Модем "Шахеда" всередині Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Підключив живлення і сигнал на вхід, дива не сталося. На виході нічого. Ланцюг комутації прийом-передача керується сигналом від модуля керування. Ткнувся туди осцилографом, так і є. 5-вольтові імпульси", — констатував фахівець з радіотехнологій.

За словами "Флеша", у рекламі модемів зазначена потужність 10-20 Вт, однак, розігнати, мабуть, можна і більше. Він наголосив, що наразі невідомо, як росіяни можуть застосовувати цей потенціал. Одне з припущень – аналоговий підсилювач VTX на крило.

"Ворогу мої експерименти марні, ніхто не купить модем за 7 тисяч доларів, щоб його розпиляти. А я пиляю, тому що в уламках знаходимо", — додав експерт.

Нагадаємо, в Україні помітити дрон "Шахед", оснащений новою бойовою частиною з рідкою червоно-коричневою запальною сумішшю

Фокус також повідомляв, що росіяни запустили по території Україні безпілотник "Шахед", оснащений невідомим ящиком.