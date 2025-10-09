Эксперт распилил модем "Шахеда" за 7 тысяч долларов: что там внутри (фото)

Россияне оснащают свои "Шахеды" мощными модемами Ampleon, о чем свидетельствуют обломки сбитых в Украине беспилотников.

Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов разобрал модем "Шахеда", чтобы проверить, можно ли использовать блок передатчика как усилитель для каких-то других задач. Соответствующее фото он опубликовал в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что плата включает два усилителя на транзисторе и цепь питания. На плату заходит плюс и минус и один провод.

Модем "Шахеда" внутри Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Подключил питание и сигнал на вход, чуда не произошло. На выходе ничего. Цепь коммутации прием-передача управляется сигналом от модуля управления. Ткнул туда осциллографом, так и есть. 5-вольтовые импульсы", — констатировал специалист по радиотехнологиям.

По словам "Флеша", в рекламе модемов указана мощность 10-20 Вт, однако, разогнать, видимо, можно и больше. Он отметил, что пока неизвестно, как россияне могут применять этот потенциал. Одно из предположений — аналоговый усилитель VTX на крыло.

"Врагу мои эксперименты бесполезны, никто не купит модем за 7 тысяч долларов, чтобы его распилить. А я пилю, потому что в обломках находим", — добавил эксперт.

