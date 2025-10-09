Российский дрон с ИИ V2U получил загадочную камеру: эксперт исследовал ее работу (фото)
На российском ударном беспилотнике V2U с искусственным интеллектом (ИИ) обнаружена камера неизвестного происхождения.
Камеру дрона V2U исследовал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов. Результатами он поделился в своем Telegram-канале.
Эксперт отметил хорошую оптику, автофокус и расширение 4К. При этом он отметил, что происхождение камеры остается загадкой.
"ГУР пишет, что производитель камеры неизвестен. Я тоже не смог его найти. Наверное, завод в Чебоксарах делает", — сообщил "Флеш".Важно
Специалист по радиотехнологиям заметил, что на камере установлен видеоинтерфейс USB, который работает отдельно от системы питания камеры. После подключения к ноутбуку камера сразу заработала.
Камера имеет 4 провода, два из которых плюс-минус. После подключения питания заработал подвес, который удерживает камеру. Протокол двух других проводов (RX и TX) пока неизвестен.
Напомним, российский ударный дрон V2U способен самостоятельно искать и выбирать цели, используя ИИ. Вычислительная система дрона базируется на китайском мини-компьютере Leetop A203 с высокоскоростной сборкой на основе NVIDIA Jetson Orin.
Фокус также сообщал, что Силы обороны Украины сбили новую версию V2U, которую невозможно вывести из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Особенностью этих БПЛА является отсутствие LTE-модемов.