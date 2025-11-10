Теперь залетают на 100 км: РФ запускает рои дронов V2U с искусственным интеллектом (фото)

Российская Федерация быстро разрабатывает новое поколение автономных дронов на базе искусственного интеллекта (ИИ) с машинным зрением, GPS-навигацией, расширенной дальностью удара и возможностями роя.

Новейший дрон РФ под названием V2U может определять местонахождение без GPS и самостоятельно наводиться на цель с помощью функции анализа местности. Об этом пишет Interesting Engineering со ссылкой на украинского специалиста по радиотехнологиям Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Как отмечают в издании, в мае эксперт предупреждал, что ВС РФ тестируют около 20-50 дронов V2U в день для обучения своего ИИ. Также сообщалось, что россияне стремятся увеличить дальность своих умных дронов с 20-50 км до 70-100 км.

Сергей "Флеш" показал дрон V2U Фото: Сергей Флэш/ Telegram

По данным "Флеша", враг запускает партии из семи или восьми дронов V2U для экспериментов. Эти БПЛА способны визуально контролировать друг друга без необходимости прямой радиосвязи.

Відео дня

"Если один исчезает, другие начинают выполнять противовоздушные маневры, поскольку алгоритм понимает, что один из "стада" был сбит", — сказал украинский специалист по радиотехнологиям.

Что известно о дронах V2U

V2U впервые был замечен в Сумской области в феврале 2025 года. Он может работать полностью автономно или управляться в режиме от первого лица через LTE с помощью модема Microdrive Tandem-4GS-OEM-11 в сочетании с украинской SIM-картой.

Важно

Дроны разгоняются до 569 км/ч: инженеры нашли технологию, которая изменила коптеры (видео)

БПЛА V2U оснащен 14-мегапиксельной камерой, лазерным дальномером для навигации, а также использует цифровую карту местности. Если сигналы GPS/GLONASS заглушены, система может переключиться на навигацию с помощью машинного зрения.

Запускается этот дрон с пневматической катапульты. Более новые варианты оснащены двигателями внутреннего сгорания, увеличивающими дальность до 100 км. Аппарат также поддерживает несколько видов полезной нагрузки, включая многофункциональную боеголовку KOFZBCh весом 3 кг или кумулятивную боеголовку весом 2,9 кг

Напомним, по словам "Флеша", в Украине уже зафиксировано несколько сбитых дронов V2U без модемов. Такие беспилотники работают полностью автономно, поэтому их связь невозможно заглушить средствами РЭБ.

Фокус также сообщал, что на БПЛА V2U обнаружена новая камера. Эксперт отметил хорошую оптику, автофокус и расширение 4К, однако назначение камеры остается неизвестным.