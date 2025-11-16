Улучшить быстродействие смартфона можно одной настройкой: как это сделать (фото)

Существует простой и эффективный способ вернуть Android-смартфону былую скорость и отзывчивость, который займет всего несколько минут — это очистка кэша приложений.

Со временем на любом телефоне накапливаются гигабайты временных файлов, которые не только занимают место, но и могут замедлять работу системы. Регулярная очистка кэша — это действенный инструмент для поддержания производительности, пишет ZDNet.

Что такое кэш и как его очистить

Приложения сохраняют на смартфоне временные данные, чтобы в следующий раз запускаться быстрее. Например, браузер кэширует изображения с сайтов, чтобы не загружать их заново, а соцсети — аватарки друзей.

Однако со временем эти файлы накапливаются в чрезмерных объемах, могут повреждаться или просто устаревать. В результате вместо ускорения они, наоборот, начинают "тормозить" систему. Программы дольше запускаются, интерфейс становится менее отзывчивым. В том числе это вызвано общей заполненностью накопителя.

Відео дня

Процесс очистки может немного отличаться на разных моделях, но общий принцип одинаков.

Найдите список приложений: Зайдите в "Настройки" → "Приложения". Здесь вы увидите список всего установленного ПО В некоторых версиях Android этот список можно отсортировать по размеру, чтобы сразу увидеть главных "пожирателей" памяти. Выберите приложение: Начните с самых "тяжелых" сервисов — соцсетей, мессенджеров. Нажмите на название нужного приложения. Очистите кэш: В открывшемся меню выберите пункт "Память" и нажмите кнопку "Очистить кэш". Важно: Не нажимайте кнопку "Очистить все", поскольку это полностью сбросит приложение до заводских настроек, удалив все ваши данные и аккаунты.

Повторите эту процедуру для нескольких самых крупных приложений, и вы, скорее всего, сразу заметите, что ваш телефон стал работать быстрее.

Меню удаления кэша в браузере Google Chrome Фото: zdnet.com

Как удалить кэш браузера

Браузер — один из главных накопителей кэша. Для его очистки в Google Chrome:

Откройте Chrome и нажмите на три точки в правом верхнем углу. Выберите "История" → "Очистить историю". Во всплывающем окне выберите временной диапазон (например, "Все время"). Обязательно поставьте галочку напротив пункта "Изображения и другие файлы, сохраненные в кэше". Нажмите "Удалить данные".

После очистки кэша сайты при первом посещении могут загружаться чуть дольше, но общая производительность браузера и системы должна улучшиться.

Раньше Фокус писал, что смартфон может разряжаться слишком быстро, но в Google придумали, как с этим разобраться. Компания вводит санкции против приложений, которые чрезмерно разряжают аккумуляторы смартфонов. Таких "пожирателей батареи" будут наказывать в Play Store.