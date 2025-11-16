Поліпшити швидкодію смартфона можна одним налаштуванням: як це зробити (фото)

Існує простий і ефективний спосіб повернути Android-смартфону колишню швидкість і чуйність, який триватиме лише кілька хвилин, — це очищення кешу додатків.

Згодом на будь-якому телефоні накопичуються гігабайти тимчасових файлів, які не тільки займають місце, а й можуть уповільнювати роботу системи. Регулярне очищення кешу — це дієвий інструмент для підтримки продуктивності, пише ZDNet.

Що таке кеш і як його очистити

Додатки зберігають на смартфоні тимчасові дані, щоб наступного разу запускатися швидше. Наприклад, браузер кешує зображення з сайтів, щоб не завантажувати їх заново, а соцмережі — аватарки друзів.

Однак з часом ці файли накопичуються в надмірних обсягах, можуть пошкоджуватися або просто застарівати. У результаті замість прискорення вони, навпаки, починають "гальмувати" систему. Програми довше запускаються, інтерфейс стає менш чуйним. У тому числі це викликано загальною заповненістю накопичувача.

Процес очищення може трохи відрізнятися на різних моделях, але загальний принцип однаковий.

Знайдіть список додатків: Зайдіть у "Налаштування" → "Додатки". Тут ви побачите список усього встановленого ПЗ У деяких версіях Android цей список можна відсортувати за розміром, щоб відразу побачити головних "пожирачів" пам'яті. Виберіть застосунок: Почніть із найбільш "важких" сервісів — соцмереж, месенджерів. Натисніть на назву потрібного додатка. Очистіть кеш: У меню, що відкрилося, виберіть пункт "Пам'ять" і натисніть кнопку "Очистити кеш". Важливо: Не натискайте кнопку "Очистити все", оскільки це повністю скине додаток до заводських налаштувань, видаливши всі ваші дані та акаунти.

Повторіть цю процедуру для кількох найбільших додатків, і ви, найімовірніше, одразу помітите, що ваш телефон став працювати швидше.

Меню видалення кешу в браузері Google Chrome Фото: zdnet.com

Як видалити кеш браузера

Браузер — один із головних накопичувачів кешу. Для його очищення в Google Chrome:

Відкрийте Chrome і натисніть на три крапки в правому верхньому куті. Виберіть "Історія" → "Очистити історію". У спливаючому вікні виберіть часовий діапазон (наприклад, "Весь час"). Обов'язково поставте галочку навпроти пункту "Зображення та інші файли, збережені в кеші". Натисніть "Видалити дані".

Після очищення кешу сайти під час першого відвідування можуть завантажуватися трохи довше, але загальна продуктивність браузера і системи має покращитися.

