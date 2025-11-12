Горячая вода даже без света: как бойлер Exparent EXEL питается от солнечных панелей
Компания Apparent Inc. из США представила новый водонагреватель Exparent EXEL, работающий благодаря солнечным панелям и постоянному току.
Бойлер использует постоянный ток, поэтому не требует инвертора или другой системы преобразования. Разработчики описали возможности и технические характеристики устройства на своем официальном сайте.
Фотоэлектрические модули Exparent EXEL подают низковольтный постоянный ток непосредственно на запатентованный нагревательный элемент из сплава, который генерирует тепло и передает его воде в баке. Как уверяет Apparent Inc, ее нагревательный элемент из усовершенствованного сплава обеспечивает на 30% большую теплоемкость и более длительное поддержание температуры, но конкретные показатели не указываются.
Солнечный водонагреватель предназначен для бытового использования со стандартными фотоэлектрическими панелями (до четырех одновременно). Систему можно настроить как для автономной работы, так и подключить к энергосети. Exparent EXEL использует ток с напряжением ниже 60 В, требует минимального сантехнического обслуживания и базовых знаний в области электротехники для установки. Максимальная исходящая мощность составляет 1300 Вт, а максимальная температура воды — 70 градусов Цельсия.
"Система полностью независима от электросети, обеспечивая критически важную энергетическую устойчивость. Даже во время отключения электроэнергии она продолжает обеспечивать горячую воду и генерировать прибыль", — заявила компания, добавив, что продукт полностью производится в США.
Водонагреватель оснащен облачной платформой igOS на базе искусственного интеллекта для удобного управления через приложение для смартфона. Она использует данные в режиме реального времени для оптимизации производительности системы и распределения энергетических ресурсов, включая активную и реактивную мощность.
Производитель обещает срок службы 10-15 лет при правильном обслуживании и экономию, а также экономию до 90% на счетах за электроэнергию в течение первого года. Exparent EXEL получил одобрение энергетического комитета в штате Калифорния, США, но пока неясно, когда поступит в продажу.
