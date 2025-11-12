Гаряча вода навіть без світла: як бойлер Exparent EXEL живиться від сонячних панелей

Компанія Apparent Inc. зі США представила новий водонагрівач Exparent EXEL, що працює завдяки сонячним панелям і постійному струму.

Бойлер використовує постійний струм, тому не потребує інвертора або іншої системи перетворення. Розробники описали можливості та технічні характеристики пристрою на своєму офіційному сайті.

Фотоелектричні модулі Exparent EXEL подають низьковольтний постійний струм безпосередньо на запатентований нагрівальний елемент зі сплаву, що генерує тепло і передає його воді в баку. Як запевняє Apparent Inc, її нагрівальний елемент з удосконаленого сплаву забезпечує на 30% більшу теплоємність і триваліше підтримання температури, але конкретні показники не вказуються.

Сонячний водонагрівач призначений для побутового використання зі стандартними фотоелектричними панелями (до чотирьох одночасно). Систему можна налаштувати як для автономної роботи, так і під'єднати до енергомережі. Exparent EXEL використовує струм з напругою нижче 60 В, вимагає мінімального сантехнічного обслуговування і базових знань в області електротехніки для установки. Максимальна вихідна потужність становить 1300 Вт, а максимальна температура води — 70 градусів Цельсія.

Схема роботи водонагрівача Exparent EXEL досить проста Фото: Apparent Inc.

"Система повністю незалежна від електромережі, забезпечуючи критично важливу енергетичну стійкість. Навіть під час вимкнення електроенергії вона продовжує забезпечувати гарячу воду та генерувати прибуток", — заявила компанія, додавши, що продукт повністю виробляється у США.

Водонагрівач оснащений хмарною платформою igOS на базі штучного інтелекту для зручного управління через додаток для смартфона. Вона використовує дані в режимі реального часу для оптимізації продуктивності системи та розподілу енергетичних ресурсів, включно з активною та реактивною потужністю.

Виробник обіцяє термін служби 10-15 років при правильному обслуговуванні та економію, а також економію до 90% на рахунках за електроенергію протягом першого року. Exparent EXEL отримав схвалення енергетичного комітету в штаті Каліфорнія, США, але поки незрозуміло, коли надійде в продаж.

Раніше писали, як можна зробити сонячний водонагрівач із пляшок своїми руками. Технологія не така ефективна, зате не потребує встановлення фотоелектричних панелей.

Нещодавно вчені з Великої Британії та Німеччини випробували сонячне вікно, що видобуває електрику і гарячу воду. За словами винахідників, у спекотний літній день воно може забезпечити потреби сім'ї та чотирьох осіб.