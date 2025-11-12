OLED-телевизоры могут скоро исчезнуть: эксперты рассказали как и почему это случится

Сейчас, когда рынок заполнили телевизоры с ЖК- и OLED-дисплеями, уже мало кто помнит, что такое плазменные телевизоры. А ведь когда-то они считались чудом техники. Прогресс развивается так стремительно, что и продвинутые OLED-технологии скоро могут отойти в прошлое, предполагают эксперты.

В свое время плазменные панели считались очень тонкими – хотя мы сегодня посчитали бы их слишком массивными, пишет whathifi.com. Они довольно сильно нагревались, потребляли много энергии, и их приходилось держать вертикально даже при транспортировке. Тем не менее, плазменная технология была большим шагом вперед по сравнению с ЭЛТ-телевизорами.

Между прочим, изображение на плазменных телевизорах до сих пор впечатляет – по некоторым параметрам они превосходят ЖК-дисплеи. Правда, по яркости они все равно уступают современным OLED-телевизорам, – хотя некоторые специалисты считают, что плазменные панели опережали даже OLED по части динамичности.

Почему "плазма" ушла в прошлое

Плазменные телевизоры не могли похвастаться высокой производительностью, да еще и страдали от эффекта остаточного изображения (так называемого выгорания): это когда изображение, долго находившееся на экране, потом оставляло на нем свой "отпечаток". Чтобы предотвратить такой эффект, нужно было использовать движущиеся заставки и не оставлять телевизор в режиме паузы на одном экране, иначе качество изображения могло ухудшиться.

Тут-то на смену плазменным и пришли ЖК-дисплеи: они потребляли гораздо меньше энергии, выделяли меньше тепла, а их производство обходилось дешевле. Благодаря подсветке ЖК-дисплеи были ярче плазменных моделей и больше подходили для просмотра в дневное время. Еще и транспортировать их было намного удобнее.

По итогу, несмотря на превосходство по многим показателям качества изображения, плазменные панели были вытеснены. И эксперты полагают, что это еще не предел: OLED, конечно, предлагает лучшее качество изображения, но со временем и QD-OLE, и QLED, и MicroLED, и OLED-телевизоры могут повторить судьбу своих плазменных предшественников.

