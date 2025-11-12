OLED-телевізори можуть скоро зникнути: експерти розповіли як і чому це станеться

Зараз, коли ринок заповнили телевізори з РК- і OLED-дисплеями, вже мало хто пам'ятає, що таке плазмові телевізори. Але ж колись вони вважалися дивом техніки. Прогрес розвивається так стрімко, що і просунуті OLED-технології скоро можуть відійти в минуле, припускають експерти.

Свого часу плазмові панелі вважалися дуже тонкими — хоча ми сьогодні вважали б їх занадто масивними, пише whathifi.com. Вони досить сильно нагрівалися, споживали багато енергії, і їх доводилося тримати вертикально навіть під час транспортування. Проте, плазмова технологія була великим кроком уперед порівняно з ЕПТ-телевізорами.

Між іншим, зображення на плазмових телевізорах досі вражає — за деякими параметрами вони перевершують РК-дисплеї. Щоправда, за яскравістю вони все одно поступаються сучасним OLED-телевізорам, — хоча деякі фахівці вважають, що плазмові панелі випереджали навіть OLED за динамічністю.

Чому "плазма" пішла в минуле

Плазмові телевізори не могли похвалитися високою продуктивністю, та ще й страждали від ефекту залишкового зображення (так званого вигоряння): це коли зображення, що довго перебувало на екрані, потім залишало на ньому свій "відбиток". Щоб запобігти такому ефекту, потрібно було використовувати рухомі заставки і не залишати телевізор у режимі паузи на одному екрані, інакше якість зображення могла погіршитися.

Тут-то на зміну плазмовим і прийшли РК-дисплеї: вони споживали набагато менше енергії, виділяли менше тепла, а їхнє виробництво обходилося дешевше. Завдяки підсвічуванню РК-дисплеї були яскравішими за плазмові моделі і більше підходили для перегляду в денний час. Ще й транспортувати їх було набагато зручніше.

За підсумком, незважаючи на перевагу за багатьма показниками якості зображення, плазмові панелі були витіснені. І експерти вважають, що це ще не межа: OLED, звичайно, пропонує кращу якість зображення, але з часом і QD-OLE, і QLED, і MicroLED, і OLED-телевізори можуть повторити долю своїх плазмових попередників.

Раніше фахівці дали рекомендації, як відрізнити дорогий телевізор від дешевого. Серед критеріїв оцінювання насамперед називалася панель телевізора: на преміум-моделях завжди використовується технологія OLED.