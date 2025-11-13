Эти 3 ошибки могут испортить ваш OLED-телевизор: проверьте, не совершаете ли вы их

Современные телевизоры с OLED- или QLED-дисплеями обычно занимают важное место в доме – как правило, они являются центральным элементом гостиной. И как раз такое привилегированное положение телевизора может сыграть с вами злую шутку.

В отличие от смартфонов или ноутбуков, телевизоры обычно не проявляют очевидных признаков износа, поясняет bgr.com. Мы смотрим на дисплей каждый день, – и можем не заметить поблекшие цвета, снизившуюся яркость или некорректность изображения. Хотя большинство современных дисплеев рассчитаны на долгие годы службы, есть вроде бы мелкие, повседневные ошибки, которые могут заметно укоротить срок службы телевизора. Эксперты издания предлагают ознакомиться с этими ошибками, чтобы вы точно их избежали.

Не включайте звук на полную громкость

Большинство людей используют для просмотра встроенные динамики телевизора, постоянно увеличивая громкость до максимума, чтобы слышать все четко. Но при таком максимальном увеличении звук искажается, так как перегружается усилитель. А высококачественные динамики в современные телевизоры поставить сложно из-за модного ультратонкого корпуса. Поэтому, хотя компактные динамики смарт-телевизоров довольно прилично звучат на средней громкости, при ее увеличении им уже не хватает мощности.

Оптимальным решением будет установить громкость на уровне ниже 75–80% и на этом оставить ее в покое, а самому перейти на внешний саундбар с сабвуфером или многоканальную акустическую систему, которая справится с мощным кинематографическим звуком. Даже саундбар среднего уровня даст гораздо более чистый и насыщенный звук, чем встроенные динамики телевизора.

Не оставляйте телевизор включенным весь день

Эта ошибка как раз и приводит к тому, что экран OLED-телевизора всего через несколько лет после покупки просто выгорает. Ведь, когда на дисплее долго отображается статичное изображение, – например, меню паузы в игре или лента новостей, – некоторые пиксели вынуждены сохранять одинаковый цвет и яркость без изменений. Со временем на месте таких статичных картинок остаются бледные "фантомные" следы, и они уже не исчезают даже при просмотре другого контента. Объясняется это тем, что пиксели в панелях OLED содержат органические соединения, которые постепенно разрушаются, и чем дольше пиксель светится при высокой яркости, тем быстрее идет износ.

Между прочим, ЖК-телевизоры тоже не застрахованы от выгорания. У них не будет таких "фантомных" пятен, как на OLED-панелях, зато появится эффект остаточного изображения. Это процесс, при котором остатки статического изображения временно остаются видимыми из-за накопления заряда в жидких кристаллах.

Так что не оставляйте зацикленное изображение или заставку надолго и уменьшите яркость телевизора – это тоже предотвратит слишком быстрый износ экрана.

Обновляйте Smart TV

Многие игнорируют обновления ПО на своем Smart TV – и совершенно зря, ведь в конце концов это может негативно сказаться на производительности, безопасности и даже качестве изображения.

Тут принцип такой же, как на смартфонах или ноутбуках: если не обновлять систему, она начнет давать сбои. Производители Smart TV не просто так выпускают обновления прошивки для исправления ошибок, устранения уязвимостей безопасности и улучшения совместимости с приложениями для потокового вещания.

