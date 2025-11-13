Ці 3 помилки можуть зіпсувати ваш OLED-телевізор: перевірте, чи не робите ви їх

Сучасні телевізори з OLED- або QLED-дисплеями зазвичай посідають важливе місце в будинку — як правило, вони є центральним елементом вітальні. І якраз таке привілейоване становище телевізора може зіграти з вами злий жарт.

На відміну від смартфонів або ноутбуків, телевізори зазвичай не виявляють очевидних ознак зносу, пояснює bgr.com. Ми дивимося на дисплей щодня, — і можемо не помітити збляклі кольори, яскравість, що знизилася, або некоректність зображення. Хоча більшість сучасних дисплеїв розраховані на довгі роки служби, є начебто дрібні, повсякденні помилки, які можуть помітно вкоротити термін служби телевізора. Експерти видання пропонують ознайомитися з цими помилками, щоб ви точно їх уникли.

Не вмикайте звук на повну гучність

Більшість людей використовують для перегляду вбудовані динаміки телевізора, постійно збільшуючи гучність до максимуму, щоб чути все чітко. Але за такого максимального збільшення звук спотворюється, оскільки перевантажується підсилювач. А високоякісні динаміки в сучасні телевізори поставити складно через модний ультратонкий корпус. Тому, хоча компактні динаміки смарт-телевізорів доволі пристойно звучать на середній гучності, при її збільшенні їм уже не вистачає потужності.

Оптимальним рішенням буде встановити гучність на рівні нижче 75-80% і на цьому залишити її в спокої, а самому перейти на зовнішній саундбар із сабвуфером або багатоканальну акустичну систему, яка впорається з потужним кінематографічним звуком. Навіть саундбар середнього рівня дасть набагато чистіший і насиченіший звук, ніж вбудовані динаміки телевізора.

Не залишайте телевізор увімкненим весь день

Ця помилка якраз і призводить до того, що екран OLED-телевізора всього за кілька років після купівлі просто вигорає. Адже, коли на дисплеї довго відображається статичне зображення, — наприклад, меню паузи в грі або стрічка новин, — деякі пікселі змушені зберігати однаковий колір і яскравість без змін. Згодом на місці таких статичних картинок залишаються бліді "фантомні" сліди, і вони вже не зникають навіть під час перегляду іншого контенту. Пояснюється це тим, що пікселі в панелях OLED містять органічні сполуки, які поступово руйнуються, і що довше піксель світиться при високій яскравості, то швидше йде знос.

Між іншим, РК-телевізори теж не застраховані від вигорання. У них не буде таких "фантомних" плям, як на OLED-панелях, зате з'явиться ефект залишкового зображення. Це процес, за якого залишки статичного зображення тимчасово залишаються видимими через накопичення заряду в рідких кристалах.

Тож не залишайте зациклене зображення або заставку надовго та зменшіть яскравість телевізора — це теж запобігатиме занадто швидкому зносу екрана.

Оновлюйте Smart TV

Багато хто ігнорує оновлення ПЗ на своєму Smart TV — і абсолютно даремно, адже врешті-решт це може негативно позначитися на продуктивності, безпеці та навіть якості зображення.

Тут принцип такий самий, як на смартфонах або ноутбуках: якщо не оновлювати систему, вона почне давати збої. Виробники Smart TV не просто так випускають оновлення прошивки для виправлення помилок, усунення вразливостей безпеки і поліпшення сумісності з додатками для потокового мовлення.

Раніше стало відомо, де найкраще ставити телевізор. Багато людей вибирають місце неправильно і ставлять його на тумбу або в кут вітальні — і в результаті отримують дуже незручний перегляд.