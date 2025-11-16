Из планшета можно сделать классный ноутбук: понадобится всего 5 простых устройств

Даже самые лучшие гаджеты не застрахованы от внезапных сбоев или поломок. Если ваш ноутбук вышел из строя неожиданно, – например, в дороге, – но при этом у вас есть с собой планшет, то ситуацию вполне можно исправить.

Планшет можно на время превратить в ноутбук – для этого есть настройки конфигурации и специальные приложения, пишет slashgear.com. Но, чтобы улучшить этот опыт, и чтобы разница между гаджетами почти не ощущалась, понадобятся и некоторые дополнительные аксессуары. Эксперты перечислили пять устройств, которые будут нужны для комфортной работы на планшете в роли ноутбука.

Bluetooth-клавиатура и мышь

Благодаря технологии Bluetooth к планшету можно без проблем подключить беспроводные периферийные устройства, – например, сенсорную мышь и клавиатуру. Курсор мыши будет отображаться на дисплее, и это упростит вашу работу. Если нет проблем с Bluetooth, то вы сможете спокойно использовать любое устройство – и Android, и Apple, и Google Pixel.

Правда, тут может возникнуть проблема с недостаточным количеством портов для подключения, ведь у многих современных планшетов есть всего один такой порт. В этом случае можно или полностью перейти на Bluetooth, или использовать специальный девайс для расширения портов.

USB-C или Lightning-концентратор

Такие концентраторы – пожалуй, лучший способ добавить недостающие USB-порты. Но будьте внимательны и сначала убедитесь, что ваш планшет действительно поддерживает все типы подключения. К примеру, HDMI-подключения поддерживаются лишь на некоторых моделях.

Со старыми планшетами тоже придется повозиться, если у концентраторов нет собственных портов USB-C. В частности, для работы старых iPad потребуется кабель Lightning, и концентраторы с таким кабелем довольно сложно найти. Хотя, в конце концов, все усилия компенсируются удобством и практичностью таких устройств.

Подставка для зарядки

Такая подставка менее компактна, чем стандартный USB-концентратор, но зато с ней на планшете действительно можно работать именно так, как на ноутбуке, ведь его удастся зафиксировать вертикально. В комплект с подставкой обычно входят собственный кабель для зарядки и разъемы, так что можно не беспокоиться насчет аккумулятора.

Игровой контроллер

Для того, чтобы поиграть на планшете, как на ноутбуке, понадобится специальное приспособление. Игровой контроллер не только сделает планшет более похожим на ноутбук, но и позволит запустить некоторые игры, управление которыми выходит за рамки обычного сенсорного экрана. Единственное замечание – чтобы ваш планшет поддерживал такие контроллеры.

Большое хранилище

При покупке нового планшета вам надо сразу решить, какой объем встроенной памяти вам понадобится. Для увеличения хранилища можно использовать карты microSD или флэшки: даже самый простой USB-C-накопитель обеспечит дополнительные 2 терабайта памяти. Правда, не все содержимое ноутбука можно отразить на планшете, но использование карт и флэшек в любом случае будет полезным.

Также стало известно, что делать, если на ноутбуке не хватает USB-портов. Эксперты дали рекомендации, как обойти такие ограничения и подключить все необходимое.