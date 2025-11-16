Із планшета можна зробити класний ноутбук: знадобиться всього 5 простих пристроїв

Навіть найкращі гаджети не застраховані від раптових збоїв або поломок. Якщо ваш ноутбук вийшов з ладу несподівано, — наприклад, у дорозі, — але при цьому у вас є з собою планшет, то ситуацію цілком можна виправити.

Планшет можна на деякий час перетворити на ноутбук — для цього є налаштування конфігурації та спеціальні додатки, пише slashgear.com. Але, щоб поліпшити цей досвід, і щоб різниця між ґаджетами майже не відчувалася, знадобляться і деякі додаткові аксесуари. Експерти перерахували п'ять пристроїв, які будуть потрібні для комфортної роботи на планшеті в ролі ноутбука.

Bluetooth-клавіатура та миша

Завдяки технології Bluetooth до планшета можна без проблем під'єднати бездротові периферійні пристрої, — наприклад, сенсорну мишу та клавіатуру. Курсор миші відображатиметься на дисплеї, і це спростить вашу роботу. Якщо немає проблем з Bluetooth, то ви зможете спокійно використовувати будь-який пристрій — і Android, і Apple, і Google Pixel.

Щоправда, тут може виникнути проблема з недостатньою кількістю портів для підключення, адже у багатьох сучасних планшетів є всього один такий порт. У цьому випадку можна або повністю перейти на Bluetooth, або використовувати спеціальний девайс для розширення портів.

USB-C або Lightning-концентратор

Такі концентратори — мабуть, найкращий спосіб додати відсутні USB-порти. Але будьте уважні і спочатку переконайтеся, що ваш планшет дійсно підтримує всі типи підключення. Наприклад, HDMI-підключення підтримуються лише на деяких моделях.

Зі старими планшетами теж доведеться повозитися, якщо у концентраторів немає власних портів USB-C. Зокрема, для роботи старих iPad потрібен кабель Lightning, і концентратори з таким кабелем досить складно знайти. Хоча, врешті-решт, всі зусилля компенсуються зручністю і практичністю таких пристроїв.

Підставка для зарядки

Така підставка менш компактна, ніж стандартний USB-концентратор, але зате з нею на планшеті дійсно можна працювати саме так, як на ноутбуці, адже його вдасться зафіксувати вертикально. У комплект з підставкою зазвичай входять власний кабель для зарядки і роз'єми, тож можна не турбуватися щодо акумулятора.

Ігровий контролер

Для того, щоб пограти на планшеті, як на ноутбуці, знадобиться спеціальне пристосування. Ігровий контролер не тільки зробить планшет більш схожим на ноутбук, а й дасть змогу запустити деякі ігри, управління якими виходить за рамки звичайного сенсорного екрана. Єдине зауваження — щоб ваш планшет підтримував такі контролери.

Велике сховище

Під час купівлі нового планшета вам треба одразу вирішити, який обсяг вбудованої пам'яті вам знадобиться. Для збільшення сховища можна використовувати карти microSD або флешки: навіть найпростіший USB-C-накопичувач забезпечить додаткові 2 терабайти пам'яті. Щоправда, не весь вміст ноутбука можна відобразити на планшеті, але використання карт і флешок у будь-якому разі буде корисним.

Також стало відомо, що робити, якщо на ноутбуці не вистачає USB-портів. Експерти дали рекомендації, як обійти такі обмеження і підключити все необхідне.