Якщо на ноутбуці не вистачає USB-портів: експерти розкрили секрет, як підключити все необхідне

Раніше проблема нестачі USB-портів не існувала. До ноутбука можна було підключити все відразу — і мишу, і флешку, і навіть принтер. Але часи змінилися, і на сучасних ноутбуках у кращому разі два USB-порти. При цьому вони все одно завжди потрібні.

Комусь може вистачити і двох портів, зазначає slashgear.com. Адже є ж користувачі, які не підключають нічого, крім зарядки і флешки. Але якщо вам потрібні ще й камери — наприклад, ви відеоредактор, — то тут двома портами не обійтися.

Для початку експерти радять точно визначити, скільки USB-портів вам потрібно. Більшості користувачів підійде ноутбук хоча б із трьома-чотирма портами. Як мінімум, вам знадобиться один порт USB-A для периферійних пристроїв, таких як флешка, миша і клавіатура. Додайте до цього порт USB-C, адже його використовують практично всі нові гаджети. Зазвичай порти USB-C йдуть у комплекті з повнорозмірним USB-A, але вже дедалі частіше трапляються ноутбуки тільки з портами USB-C (наприклад, в останніх моделях MacBook Air і MacBook Pro порти USB-A замінені на два порти USB-C).

Відео дня

Ще може знадобитися аудіороз'єм для дротових навушників або підключення до аудіосистем, а в ідеалі — і порт Ethernet RJ-45 (на випадок неполадок із Wi-Fi).

Якщо портів у підсумку явно не вистачає, стане в пригоді концентратор або док-станція — наприклад, концентратор USB-A з живленням: вбудовані порти старих ноутбуків часто не забезпечують достатньої потужності для одночасної роботи кількох пристроїв. А деякі нові концентратори навіть оснащені одним або двома портами USB-C, але вони, як правило, мають обмеження за швидкістю передачі даних або зарядки.

Якщо на вашому ноутбуці є хоча б один порт USB-C, подумайте над придбанням повнофункціональної док-станції USB-C або Thunderbolt. Вони також можуть додавати виходи HDMI або DisplayPort, слоти для SD-карт, більше портів USB-C і USB-A.

Ще одне гарне рішення — адаптери. Перехідники HDMI-VGA, USB-Ethernet або навіть прості розгалужувачі 3,5 мм можуть розширити функціональність без особливих витрат. Тільки не встановлюйте занадто багато адаптерів одночасно — це може погіршити сигнал і якість з'єднання.

Також повідомлялося, що робити, якщо ноутбук сильно нагрівається. Між іншим, ноутбуки схильні до перегріву навіть більше, ніж настільні комп'ютери.

Ще стало відомо, чому краще не купувати ноутбуки з маленьким об'ємом пам'яті (наприклад, 8 ГБ). При виконанні безлічі завдань працювати на такому ноутбуці буде некомфортно.