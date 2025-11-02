Если на ноутбуке не хватает USB-портов: эксперты раскрыли секрет, как подключить все необходимое

Раньше проблема нехватки USB-портов не существовало. К ноутбуку можно было подключить все сразу – и мышь, и флэшку, и даже принтер. Но времена изменились, и на современных ноутбуках в лучшем случае два USB-порта. При этом они все равно всегда нужны.

Кому-то может хватить и двух портов, отмечает slashgear.com. Ведь есть же пользователи, которые не подключают ничего, кроме зарядки и флэшки. Но если вам нужны еще и камеры – например, вы видеоредактор, – то тут двумя портами не обойтись.

Для начала эксперты советуют точно определить, сколько USB-портов вам требуется. Большинству пользователей подойдет ноутбук хотя бы с тремя-четырьмя портами. Как минимум, вам понадобится один порт USB-A для периферийных устройств, таких как флэшка, мышь и клавиатура. Добавьте к этому порт USB-C, ведь его используют практически все новые гаджеты. Обычно порты USB-C идут в комплекте с полноразмерным USB-A, но уже все чаще встречаются ноутбуки только с портами USB-C (например, в последних моделях MacBook Air и MacBook Pro порты USB-A заменены на два порта USB-C).

Еще может понадобиться аудиоразъем для проводных наушников или подключения к аудиосистемам, а в идеале – и порт Ethernet RJ-45 (на случай неполадок с Wi-Fi).

Если портов в итоге явно не хватает, пригодится концентратор или док-станция – например, концентратор USB-A с питанием: встроенные порты старых ноутбуков часто не обеспечивают достаточной мощности для одновременной работы нескольких устройств. А некоторые новые концентраторы даже оснащены одним или двумя портами USB-C, но они, как правило, имеют ограничения по скорости передачи данных или зарядки.

Если на вашем ноутбуке есть хотя бы один порт USB-C, подумайте над приобретением полнофункциональной док-станции USB-C или Thunderbolt. Они также могут добавлять выходы HDMI или DisplayPort, слоты для SD-карт, больше портов USB-C и USB-A.

Еще одно хорошее решение – адаптеры. Переходники HDMI-VGA, USB-Ethernet или даже простые разветвители 3,5 мм могут расширить функциональность без особых затрат. Только не устанавливайте слишком много адаптеров одновременно – это может ухудшить сигнал и качество соединения.

