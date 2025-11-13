Китай обогнал всех по установке солнечных панелей и ветряков: сколько их в этой стране

Среди стран Китай значительно опережает всех: ожидается, что в следующем году на долю КНР придется 66% новых солнечных и 69% новых ветряных электростанций в мире.

Если текущие тенденции в зеленой энергетике сохранятся, к 2030 году глобальные мощности возобновляемой энергетики увеличатся в 3 раза, говорится в отчете аналитического центра Ember. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году будет 793 ГВт возобновляемых мощностей, что на 11% больше, чем в 2024 году, и этот рост продолжается стремительными темпами, пишет electrek.co.

Согласно прогнозам, мощность солнечной энергетики вырастет на 9% в 2025 году, а мощность ветряной — на 21%.

Чтобы достичь цели утроения к 2030 году, утверждают аналитики, в период с 2026 по 2030 гг. необходимо будет увеличивать мощности всего на 12% ежегодно. Среднегодовой рост в период с 2023 по 2025 гг. составлял 29%, так что это является вполне достижимым.

В настоящее время национальные планы указывают на удвоение мощностей возобновляемых источников энергии к 2030 году, но не на утроение. С 2022 года цели правительств мира на 2030 год выросли всего на 8%. Китай повысил целевой показатель, основанный на его климатическом плане на 2025 год, но США снизили целевой показатель, сохранив общемировой показатель на уровне 7,8 ТВт.

"Развертывание ускорилось гораздо быстрее, чем ожидали правительства", — говорит аналитик Ember Кэти Алтьери. "Возобновляемые источники эффективно внедряются, особенно солнечные. Но если страны в срочном порядке не обновят свои целевые показатели, мы рискуем не обеспечить развитие сетей, их гибкость и накопление ресурсов, необходимых для поддержки этого роста".

Даже если чистая энергетика стремительно развивается, четкие цели по-прежнему важны — они указывают коммунальным службам, компаниям и операторам сетей, к каким объемам следует готовиться. Осталось меньше пяти лет, и у правительств есть шанс вернуться к реальности и закрепить системы, необходимые для управления этим масштабным ростом солнечной и ветровой энергетики, подытоживают авторы материала.

