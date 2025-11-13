Китай обігнав усіх за встановленням сонячних панелей і вітряків: скільки їх у цій країні

Серед країн Китай значно випереджає всіх: очікується, що наступного року на частку КНР припаде 66% нових сонячних і 69% нових вітряних електростанцій у світі.

Якщо поточні тенденції в зеленій енергетиці збережуться, до 2030 року глобальні потужності відновлюваної енергетики збільшаться в 3 рази, йдеться у звіті аналітичного центру Ember. Експерти прогнозують, що у 2025 році буде 793 ГВт поновлюваних потужностей, що на 11% більше, ніж у 2024 році, і це зростання триває стрімкими темпами, пише electrek.co.

Згідно з прогнозами, потужність сонячної енергетики зросте на 9% у 2025 році, а потужність вітряної — на 21%.

Щоб досягти мети потроєння до 2030 року, стверджують аналітики, у період з 2026 до 2030 рр. необхідно буде збільшувати потужності лише на 12% щорічно. Середньорічне зростання в період з 2023 по 2025 рр. становило 29%, тож це є цілком досяжним.

Наразі національні плани вказують на подвоєння потужностей поновлюваних джерел енергії до 2030 року, але не на потроєння. З 2022 року цілі урядів світу на 2030 рік зросли лише на 8%. Китай підвищив цільовий показник, заснований на його кліматичному плані на 2025 рік, але США знизили цільовий показник, зберігши загальносвітовий показник на рівні 7,8 ТВт.

"Розгортання прискорилося набагато швидше, ніж очікували уряди", — каже аналітик Ember Кеті Алтьєрі. "Відновлювані джерела ефективно впроваджуються, особливо сонячні. Але якщо країни в терміновому порядку не оновлять свої цільові показники, ми ризикуємо не забезпечити розвиток мереж, їхню гнучкість і накопичення ресурсів, необхідних для підтримки цього зростання".

Навіть якщо чиста енергетика стрімко розвивається, чіткі цілі, як і раніше, важливі — вони вказують комунальним службам, компаніям і операторам мереж, до яких обсягів слід готуватися. Залишилося менше п'яти років, і в урядів є шанс повернутися до реальності та закріпити системи, необхідні для управління цим масштабним зростанням сонячної та вітрової енергетики, підсумовують автори матеріалу.

