Раскрыты главные проблемы солнечных панелей: 6 дефектов, о которых важно знать

Солнечные панели могут стать выгодной инвестицией в условиях отключения света. Однако, как и у любой сложной технологии, у батарей есть потенциальные проблемы, о которых стоит знать заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Несмотря на все преимущества, владельцы солнечных станций могут столкнуться с неполадками, влияющими на производительность и долговечность модулей. Эксперты из Sunsave назвали шесть самых распространенных из них.

Выход из строя инвертора

Инвертор преобразует постоянный ток от панелей в переменный, который используется в доме, и может отправлять излишки в сеть. Этот компонент выполняет критическую роль и часто является самым слабым звеном системы. Средний срок его службы — 10-12 лет, после чего он, скорее всего, выйдет из строя и потребует замены. По данным исследования DNV, половина всех инверторов ломается к 14-му году эксплуатации.

Снижение выработки

Со временем любая солнечная панель теряет свою эффективность — это естественный и неизбежный процесс деградации, который учитывается в гарантии. Однако резкое и внезапное падение выработки может быть признаком незапланированных дефектов: некачественного монтажа, повреждения панелей или появления тени от деревьев, снега и прочих препятствий.

Деградация аккумулятора

Дополнение электростанций батареями для хранения энергии — стандартная практика. Например, почти 94% новых солнечных станций в Великобритании устанавливаются вместе с аккумуляторами. Но, как и инверторы, они не вечны. Средний срок службы домашних аккумуляторов также составляет 10-12 лет, после чего их работоспособность падает, и они требуют дорогостоящей замены.

Птицы под панелями

Птицы любят вить гнезда в пространстве между солнечными панелями и крышей, потому что это защищенное от хищников и непогоды место. Однако такое соседство может привести к ряду проблем. Птичий помет загрязняет панели и снижает их эффективность. Гнезда могут блокировать вентиляцию, что приводит к перегреву и даже риску возгорания. А сами птицы могут повредить провода.

Грязь и пыль

Со временем на панелях накапливается грязь, пыль, пыльца или древесная смола. Этот слой мешает солнечному свету достигать ячеек и снижает их эффективность. Хотя в большинстве регионов с этой проблемой справляется обычный дождь (панели имеют гидрофобное покрытие), в засушливых или пыльных районах может потребоваться периодическая ручная мойка.

Физические повреждения

Хотя панели спроектированы так, чтобы выдерживать суровые погодные условия, они все же могут быть повреждены, например, упавшими ветками или мусором, который принес сильный ветер. В худших случаях ураган может и вовсе сорвать панели с крыши.

Большинство этих нюансов можно предотвратить на начальном этапе. Главное — выбрать надежного и сертифицированного установщика, который правильно спроектирует систему, надежно ее закрепит и предложит комплексную страховку от повреждений, а также проинформирует о способах ухода и обслуживания.

