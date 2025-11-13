Розкрито головні проблеми сонячних панелей: 6 дефектів, про які важливо знати

Сонячні панелі можуть стати вигідною інвестицією в умовах відключення світла. Однак, як і в будь-якої складної технології, у батарей є потенційні проблеми, про які варто знати заздалегідь, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Незважаючи на всі переваги, власники сонячних станцій можуть зіткнутися з неполадками, що впливають на продуктивність і довговічність модулів. Експерти з Sunsave назвали шість найпоширеніших із них.

Вихід з ладу інвертора

Інвертор перетворює постійний струм від панелей на змінний, який використовується в будинку, і може відправляти надлишки в мережу. Цей компонент виконує критичну роль і часто є найслабшою ланкою системи. Середній термін його служби — 10-12 років, після чого він, найімовірніше, вийде з ладу і потребуватиме заміни. За даними дослідження DNV, половина всіх інверторів ламається до 14-го року експлуатації.

Зниження вироблення

Згодом будь-яка сонячна панель втрачає свою ефективність — це природний і неминучий процес деградації, який враховується в гарантії. Однак різке і раптове падіння вироблення може бути ознакою незапланованих дефектів: неякісного монтажу, пошкодження панелей або появи тіні від дерев, снігу та інших перешкод.

Деградація акумулятора

Доповнення електростанцій батареями для зберігання енергії — стандартна практика. Наприклад, майже 94% нових сонячних станцій у Великій Британії встановлюються разом з акумуляторами. Але, як і інвертори, вони не вічні. Середній термін служби домашніх акумуляторів також становить 10-12 років, після чого їхня працездатність падає, і вони потребують дорогої заміни.

Птахи під панелями

Птахи люблять вити гнізда в просторі між сонячними панелями і дахом, тому що це захищене від хижаків і негоди місце. Однак таке сусідство може призвести до низки проблем. Пташиний послід забруднює панелі та знижує їхню ефективність. Гнізда можуть блокувати вентиляцію, що призводить до перегріву і навіть ризику загоряння. А самі птахи можуть пошкодити дроти.

Бруд і пил

Згодом на панелях накопичується бруд, пил, пилок або деревна смола. Цей шар заважає сонячному світлу досягати комірок і знижує їхню ефективність. Хоча в більшості регіонів з цією проблемою справляється звичайний дощ (панелі мають гідрофобне покриття), в посушливих або запорошених районах може знадобитися періодичне ручне миття.

Фізичні ушкодження

Хоча панелі спроектовані так, щоб витримувати суворі погодні умови, вони все ж можуть бути пошкоджені, наприклад, гілками, що впали, або сміттям, яке приніс сильний вітер. У гірших випадках ураган може і зовсім зірвати панелі з даху.

Більшості цих нюансів можна запобігти на початковому етапі. Головне — вибрати надійного і сертифікованого установника, який правильно спроєктує систему, надійно її закріпить і запропонує комплексне страхування від ушкоджень, а також проінформує про способи догляду та обслуговування.

