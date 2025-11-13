Эти 3 привычки "убивают" батарею планшета: эксперты сообщили, чего делать нельзя

Правильный уход за аккумулятором — ключ к долгой жизни любого гаджета, и планшеты не исключение. Хотя современные литий-ионные батареи стали гораздо "умнее", есть три распространенные ошибки при зарядке, способные сократить срок их службы.

Сегодня литий-ионные АКБ не имеют "эффекта памяти", как старые никель-кадмиевые аналоги, и их можно заряжать в любое время. Однако даже у современных батарей есть свои недостатки и неправильная эксплуатация может привести к быстрой деградации, пишет BGR.

Постоянно заряжать до 100%

Стремление всегда видеть на индикаторе заветные 100% — одна из главных ошибок. Когда аккумулятор полностью заряжен, его ячейки находятся под максимальным химическим напряжением. Постоянное поддержание такого состояния ускоряет их износ и приводит к быстрой потере емкости.

Старайтесь придерживаться правила 20-80. Не давайте заряду опускаться ниже 20% и не заряжайте его выше 80-90% в повседневном использовании. Полный заряд до 100% имеет смысл делать только перед долгой поездкой или блэкаутом, когда нужна максимальная автономность.

Зарядка планшета (иллюстративное фото) Фото: unsplash.com

Оставлять планшет полностью разряженным надолго

Планшеты — это часто не те устройства, которыми пользуются каждый день. Многие могут доставать их раз в несколько недель или даже месяцев. Оставлять гаджет надолго с полностью разряженной батареей — это верный способ ухудшить ее состояние.

Литий-ионные аккумуляторы не очень хорошо переносят глубокий разряд. Если вы планируете долго не пользоваться планшетом, зарядите его примерно до 50% и полностью выключите. В таком состоянии он будет разряжаться гораздо медленнее. Поставьте себе напоминание раз иногда включать его и подзаряжать до тех же 50%.

Планшет Xiaomi Pad Mini Фото: Android Central

Использовать дешевые и неподходящие зарядки

Использование самых недорогих и несертифицированных зарядок и поврежденных кабелей — еще один способ навредить аккумулятору. Такие аксессуары часто не имеют необходимых контроллеров и могут подавать на устройство нестабильное напряжение, что приводит к перегреву и повышенному износу. К тому же дешевые адаптеры питания часто выходят из строя, а провода легко повреждаются.

Эксперты рекомендуют единожды вложиться в качественные зарядные устройства от проверенных брендов и с мощностью, которая соответствует спецификациям планшета (производитель указывает рекомендуемые параметры зарядки на коробке или в списке характеристик). Также регулярно осматривайте кабели на предмет повреждений и не пользуйтесь ими, если заметили разрывы или изломы.

