Ці 3 звички "вбивають" батарею планшета: експерти повідомили, чого робити не можна

Правильний догляд за акумулятором — ключ до довгого життя будь-якого гаджета, і планшети не виняток. Хоча сучасні літій-іонні батареї стали набагато "розумнішими", є три найпоширеніші помилки під час заряджання, які здатні скоротити термін їхньої служби.

Сьогодні літій-іонні АКБ не мають "ефекту пам'яті", як старі нікель-кадмієві аналоги, і їх можна заряджати в будь-який час. Однак навіть у сучасних батарей є свої недоліки і неправильна експлуатація може призвести до швидкої деградації, пише BGR.

Постійно заряджати до 100%

Прагнення завжди бачити на індикаторі заповітні 100% — одна з головних помилок. Коли акумулятор повністю заряджений, його комірки перебувають під максимальною хімічною напругою. Постійне підтримання такого стану прискорює їхній знос і призводить до швидкої втрати ємності.

Намагайтеся дотримуватися правила 20-80. Не давайте заряду опускатися нижче 20% і не заряджайте його вище 80-90% у повсякденному використанні. Повний заряд до 100% має сенс робити тільки перед довгою поїздкою або блекаутом, коли потрібна максимальна автономність.

Відео дня

Зарядка планшета (ілюстративне фото) Фото: unsplash.com

Залишати планшет повністю розрядженим надовго

Планшети — це часто не ті пристрої, якими користуються щодня. Багато хто може діставати їх раз на кілька тижнів або навіть місяців. Залишати гаджет надовго з повністю розрядженою батареєю — це вірний спосіб погіршити її стан.

Літій-іонні акумулятори не дуже добре переносять глибокий розряд. Якщо ви плануєте довго не користуватися планшетом, зарядіть його приблизно до 50% і повністю вимкніть. У такому стані він розряджатиметься набагато повільніше. Поставте собі нагадування раз інколи вмикати його та підзаряджати до тих самих 50%.

Планшет Xiaomi Pad Mini Фото: Android Central

Використовувати дешеві та невідповідні зарядки

Використання найдешевших і несертифікованих зарядок і пошкоджених кабелів — ще один спосіб нашкодити акумулятору. Такі аксесуари часто не мають необхідних контролерів і можуть подавати на пристрій нестабільну напругу, що призводить до перегріву і підвищеного зносу. До того ж дешеві адаптери живлення часто виходять з ладу, а дроти легко пошкоджуються.

Експерти рекомендують один раз вкластися в якісні зарядні пристрої від перевірених брендів і з потужністю, що відповідає специфікаціям планшета (виробник вказує рекомендовані параметри зарядки на коробці або в списку характеристик). Також регулярно оглядайте кабелі на предмет пошкоджень і не користуйтеся ними, якщо помітили розриви або злами.

Раніше Фокус писав, що якщо смартфон розряджається надто швидко, в Google придумали, як із цим розібратися. Компанія Google вводить санкції проти додатків, які надмірно розряджають акумулятори смартфонів. Таких "пожирачів батареї" каратимуть у Play Store.