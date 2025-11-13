Срочно установите на смартфон: вышло важное обновление для защиты от мошенников в сети

Ноябрьское обновление Pixel Feature Drop принесло несколько важных улучшений в области безопасности. Главное из них — функция "Обнаружение мошенничества" (Scam Detection) теперь будет работать не только в SMS, но и в уведомлениях от популярных мессенджеров.

На фоне роста числа мошеннических атак, Google расширяет возможности проактивных систем защиты. Апдейт призван предупреждать пользователей о потенциальной угрозе еще до того, как они откроют подозрительное сообщение, пишет Android Police.

Функция "Обнаружение мошенничества" уже некоторое время работает в приложении Google Messages. Она использует искусственный интеллект для анализа сообщений от неизвестных отправителей и предупреждает, если текст похож на мошеннический (например, содержит фишинговую ссылку или просьбу срочно перевести деньги).

Функция "Обнаружение мошенничества" в Google Messages и во время звонков Фото: Google

Теперь же Google выводит эту защиту на системный уровень. ИИ будет анализировать текст прямо в push-уведомлениях от "многих популярных приложений". Если система заподозрит скам, она выведет под уведомлением предупреждающую плашку "Вероятно, мошенничество". Это поможет пользователю распознать угрозу, даже не открывая сам мессенджер.

Відео дня

Улучшенная функция "Обнаружение мошенничества" уже начала распространяться на смартфоны Google Pixel 6 и более новые модели бренда. Позже, вероятно, она станет доступна и на смартфонах других производителей.

Кроме того, инструмент, фиксирующий намерения злоумышленников во время телефонных звонков, который ранее был эксклюзивным для США, теперь стал доступен в Великобритании, Ирландии, Индии, Австралии и Канаде на смартфонах Pixel 9 и новее.

Режим энергосбережения в Google Картах Фото: Google

Что еще нового

Помимо защиты от скама, обновление Pixel Feature Drop принесло и другие полезные функции.

Cводки уведомлений: На смартфонах Pixel 9 и новее появится ИИ-функция, которая будет автоматически генерировать краткое резюме из длинных переписок прямо в шторке оповещений.

На смартфонах Pixel 9 и новее появится ИИ-функция, которая будет автоматически генерировать краткое резюме из длинных переписок прямо в шторке оповещений. Remix для фото в сообщениях: Инструмент из Google Фото, позволяющий "перерисовывать" изображения в разных стилях (аниме, скетч), теперь интегрирован в Google Messages.

Инструмент из Google Фото, позволяющий "перерисовывать" изображения в разных стилях (аниме, скетч), теперь интегрирован в Google Messages. Режим экономии энергии в Google Картах: На моделях серии Pixel 10 появился специальный монохромный режим для навигации, который оставляет на экране только самую важную информацию.

Раньше Фокус писал, какие модели Google Pixel советуют выбирать эксперты в 2025 году. Смартфоны Google Pixel вполне уверенно конкурируют даже с новейшими iPhone. В 2025 году вышла линейка Pixel 10, включающая целых четыре гаджета. При таком выборе бывает сложно определиться, какой же телефон взять именно себе.