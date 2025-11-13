Терміново встановіть на смартфон: вийшло важливе оновлення для захисту від шахраїв у мережі

Листопадове оновлення Pixel Feature Drop принесло кілька важливих поліпшень у сфері безпеки. Головне з них — функція "Виявлення шахрайства" (Scam Detection) тепер працюватиме не тільки в SMS, а й у повідомленнях від популярних месенджерів.

На тлі зростання кількості шахрайських атак, Google розширює можливості проактивних систем захисту. Апдейт покликаний попереджати користувачів про потенційну загрозу ще до того, як вони відкриють підозріле повідомлення, пише Android Police.

Функція "Виявлення шахрайства" вже деякий час працює в додатку Google Messages. Вона використовує штучний інтелект для аналізу повідомлень від невідомих відправників і попереджає, якщо текст схожий на шахрайський (наприклад, містить фішингове посилання або прохання терміново переказати гроші).

Функція "Виявлення шахрайства" в Google Messages і під час дзвінків

Тепер же Google виводить цей захист на системний рівень. ШІ аналізуватиме текст прямо в push-повідомленнях від "багатьох популярних додатків". Якщо система запідозрить скам, вона виведе під повідомленням попереджувальну плашку "Ймовірно, шахрайство". Це допоможе користувачеві розпізнати загрозу, навіть не відкриваючи сам месенджер.

Покращена функція "Виявлення шахрайства" вже почала поширюватися на смартфони Google Pixel 6 і новіші моделі бренду. Пізніше, ймовірно, вона стане доступною і на смартфонах інших виробників.

Крім того, інструмент, що фіксує наміри зловмисників під час телефонних дзвінків, який раніше був ексклюзивним для США, тепер став доступним у Великій Британії, Ірландії, Індії, Австралії та Канаді на смартфонах Pixel 9 і новіше.

Режим енергозбереження в Google Картах

Що ще нового

Крім захисту від скаму, оновлення Pixel Feature Drop принесло й інші корисні функції.

Зведення сповіщень: На смартфонах Pixel 9 і новіше з'явиться АІ-функція, яка автоматично генеруватиме коротке резюме з довгих листувань прямо в шторці сповіщень.

На смартфонах Pixel 9 і новіше з'явиться АІ-функція, яка автоматично генеруватиме коротке резюме з довгих листувань прямо в шторці сповіщень. Remix для фото в повідомленнях: Інструмент із Google Фото, що дає змогу "перемальовувати" зображення в різних стилях (аніме, скетч), тепер інтегрований у Google Messages.

Інструмент із Google Фото, що дає змогу "перемальовувати" зображення в різних стилях (аніме, скетч), тепер інтегрований у Google Messages. Режим економії енергії в Google Картах: На моделях серії Pixel 10 з'явився спеціальний монохромний режим для навігації, який залишає на екрані тільки найважливішу інформацію.

