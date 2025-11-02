Найкращі смартфони Pixel: які моделі радять обирати експерти у 2025 році (фото)

Смартфони Google Pixel цілком упевнено конкурують навіть із новітніми iPhone. У 2025 році вийшла лінійка Pixel 10, що включає цілих чотири гаджети. За такого вибору буває складно визначитися, який же телефон взяти саме собі.

На лідерські позиції Google вийшла ще з минулорічною серією Pixel 9, зазначає zdnet.com. А серія Pixel 10 лише закріпила цей успіх. Видання пропонує розібратися в розмаїтті /смартфонів Google.

Google Pixel 10 Pro XL

Цей смартфон уже потрапляв у списки найкращих камерофонів, а тут його визнали найкращим телефоном Google Pixel загалом.

Смартфон Google Pixel 10 Pro XL Фото: cnet.com

Насамперед, це справді великий смартфон із 6,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм, продуманим інтерфейсом і функціями штучного інтелекту Gemini.

Google Pixel 10 Pro XL працює на чипсеті Tensor G5, отримав 16 ГБ оперативної пам'яті та до 1 ТБ вбудованої пам'яті. Одна з найцікавіших функцій — Video Boost, яка допомагає краще знімати відео при слабкому освітленні. Відзначають також функцію Add Me, що дозволяє додавати себе на групові фотографії.

Відео дня

Google Pixel 10 Pro

З цією моделлю вийшло навпаки — це найкращий компактний телефон Google Pixel.

Смартфон Google Pixel 10 Pro Фото: Tech Advisor

Порівняно з базовим Pixel 10, Pixel 10 Pro оснащений ефективнішим дисплеєм LTPO, поліпшеним телеоб'єктивом, збільшеною 42-мегапіксельною фронтальною камерою, 16 ГБ оперативної пам'яті та розширеними функціями камери (серед них — запис відео 8K, 100-кратний зум ProRes AI та інше).

Між іншим, цей смартфон часто називають ідеальною альтернативою iPhone.

Pixel 10

Базова модель теж отримала місце в почесному списку — на думку експертів, вона найкраще підійде для більшості користувачів.

Смартфон Pixel 10 Фото: techadvisor.com

Звичайно, тут немає деяких преміальних функцій — наприклад, 100-кратного зуму ProRes AI. Але є інші непогані можливості — Pixel Studio, Pixel Screenshots і Add Me,

Google Pixel 10 Pro Fold

Складну модель теж не обійшли увагою. Експертам сподобався новий екран зі співвідношенням сторін 20:9 (такий самий, як у попередника Pixel 9 Pro), що дає змогу запускати додатки без проблем із масштабуванням.

Складаний смартфон Google Pixel 10 Pro Fold Фото: zdnet.com

Загалом складаний смартфон отримав ті самі функції штучного інтелекту, що й уся серія Pixel 10, включно з PixelSnap і Camera Coach. А ще, як і інші нові смартфони Pixel, він отримуватиме сім років оновлень програмного забезпечення, безпеки та Pixel Drop.

Раніше повідомлялося, що деякі смартфони Google Pixel зникнуть назавжди. Виявилося, що "під скорочення" потрапили моделі Pixel 6 і 6 Pro.