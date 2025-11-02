Лучшие смартфоны Pixel: какие модели советуют выбирать эксперты в 2025 году (фото)

Смартфоны Google Pixel вполне уверенно конкурируют даже с новейшими iPhone. В 2025 году вышла линейка Pixel 10, включающая целых четыре гаджета. При таком выборе бывает сложно определиться, какой же телефон взять именно себе.

На лидерские позиции Google вышла еще с прошлогодней серией Pixel 9, отмечает zdnet.com. А серия Pixel 10 только закрепила этот успех. Издание предлагает разобраться в разнообразии /смартфонов Google.

Google Pixel 10 Pro XL

Этот смартфон уже попадал в списки лучших камерофонов, а тут его признали лучшим телефоном Google Pixel в целом.

Смартфон Google Pixel 10 Pro XL Фото: cnet.com

Прежде всего, это действительно большой смартфон с 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем, продуманным интерфейсом и функциями искусственного интеллекта Gemini.

Google Pixel 10 Pro XL работает на чипсете Tensor G5, получил 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Одна из самых интересных функций – Video Boost, которая помогает лучше снимать видео при слабом освещении. Отмечают также функцию Add Me, позволяющую добавлять себя на групповые фотографии.

Google Pixel 10 Pro

С этой моделью получилось наоборот – это лучший компактный телефон Google Pixel.

Смартфон Google Pixel 10 Pro Фото: Tech Advisor

По сравнению с базовым Pixel 10, Pixel 10 Pro оснащен более эффективным дисплеем LTPO, улучшенным телеобъективом, увеличенной 42-мегапиксельной фронтальной камерой, 16 ГБ оперативной памяти и расширенными функциями камеры (среди них –запись видео 8K, 100-кратный зум ProRes AI и прочее).

Между прочим, этот смартфон часто называют идеальной альтернативой iPhone.

Pixel 10

Базовая модель тоже получила место в почетном списке – по мнению экспертов, она лучше всего подойдет для большинства пользователей.

Смартфон Pixel 10 Фото: techadvisor.com

Конечно, здесь нет некоторых премиальных функций – например, 100-кратного зума ProRes AI. Но есть другие неплохие возможности – Pixel Studio, Pixel Screenshots и Add Me,

Google Pixel 10 Pro Fold

Складную модель тоже не обошли вниманием. Экспертам понравился новый экран с соотношением сторон 20:9 (такой же, как у предшественника Pixel 9 Pro), который позволяет запускать приложения без проблем с масштабированием.

Складной смартфон Google Pixel 10 Pro Fold Фото: zdnet.com

В целом складной смартфон получил те же функции искусственного интеллекта, что и вся серия Pixel 10, включая PixelSnap и Camera Coach. А еще, как и другие новые смартфоны Pixel, он будет получать семь лет обновлений программного обеспечения, безопасности и Pixel Drop.

Ранее сообщалось, что некоторые смартфоны Google Pixel исчезнут навсегда. Оказалось, что "под сокращение" попали модели Pixel 6 и 6 Pro.